OnePlus Nord 2T: una grossa novità al comparto fotografico

Da uno disegno 2D appena trapelato, possiamo osservare come sarà il modulo fotografico del nuovo OnePlus Nord 2T prossimo al debutto.

OnePlus Nord 2T potrebbe essere chiamato in codice “Karen“; dalle ultime informazioni emerse, si dice che disporrà di due flash aventi differenti tonalità.

Il prossimo Nord 2T ha ora raggiunto la fase di test, secondo quanto si legge da un nuovo rapporto online ed è emerso anche uno schizzo del modulo della fotocamera posteriore del dispositivo.

OnePlus Nord 2T: non chiamatelo midrange

Nome in codice “Karen“, il dispositivo dovrebbe succedere al Nord 2 lanciato a luglio 2021. Le specifiche quasi complete del telefono sono trapelate già un paio di mesi fa, ma questa è la prima volta che diamo un’occhiata al suo design, o almeno ad una parte di esso. Lo schizzo (pubblicato dal portale di PriceBaba) raffigura un modulo fotografico dall’aspetto abbastanza unico contenente un paio di anelli della fotocamera.

Si potrebbe sottolineare qui che l’anello è stato preso in prestito dal Nord 2, ma a uno sguardo più attento, si noterà che il secondo foro della fotocamera ospita non uno, ma due obiettivi. Da questi, quello in alto è stato etichettato come ultrawide mentre il secondo dovrebbe essere un sensore monocromatico. La fotocamera principale, invece, dovrebbe essere quella superiore raffigurata in alto.

Inoltre, l’isola della fotocamera sembra ospitare più unità flash, suddivise in due tonalità (caldo e freddo). La maggior parte dei telefoni combina i due flash in un’unico ritaglio ma qui gli elementi sembra che siano stati divisi per un qualche motivo al momento sconosciuto.

essere separati sul Nord 2T per quel fattore di grinta.

Infine, il rapporto afferma che la fotocamera del Nord 2T ha bordi curvi. Una perdita precedente aveva rivelato che la configurazione comprenderà fotocamere monocromatiche da 50 MP, ultrawide da 8 MP e 2 MP, che è la stessa del Nord 2. Il lancio del dispositivo in India dovrebbe avvenire tra un paio di settimane.