Samsung svela ufficialmente i nuovi Galaxy A33 e A53

Samsung ha appena svelato i nuovissimi Galaxy A33 5G e A53 5G; scopriamo insieme le loro caratteristiche complete.

Samsung ha appena tolto i veli ai suoi mediogamma Galaxy A33 e A53; sono due dispositivi molto interessanti che si caratterizzano per un eccellente rapporto qualità prezzo e per una serie di funzionalità davvero uniche.

Partiamo dal primo modello, l’A33 che è un dispositivo di fascia media proposto però ad un prezzo entry level; è dotato di un modem 5G, di certificazion IP67 e di altre features molto particoalri. A53 invece, è l’erede del midrange più venduto del mondo. Scopriamoli nel dettaglio.

Samsung Galaxy A33 e A53: le caratteristiche

Partiamo con ordine: il Galaxy A33 è un terminale 5G, con processore Exynos 1280, abbinato a 6 o 8 GB di memoria RAM. Lo storage è da 128 o 256 GB e c’è un display da 6,4 pollici con notch a goccia; questo presenta una risoluzione FullHD+ ed è dotato di tecnologia AMOLED e di un refresh rate da 90 Hz. Non manca la certificazione IP67 e una capiente batteria da 5000 mAh con fast charge da 25W. Si può espandere la memoria mediante microSD; anteriormente la fotocamera selfie è da 13 Mega, più che utili per le videochiamate e i selfie.

Posteriormente troviamo tre lenti: un sensore macro da 48 Mpx, uno da 2 Mpx e uno aggiuntivo da 5 Mega. Il telefono arriva con One UI 4.1 e Android 12. Godrà di quattro anni di update e cinque anni di patch per la sicurezza.

Il Galaxy A53 5G invece, è uno dei best buy del momento: ci troviamo di fronte ad un mediogamma incredibile, potentissimo e che saprà raccogliere l’eredità dell’ottimo A52 lanciato lo scorso anno. Troviamo un pannello da 6,5 pollici FullHD+ Super AMOLED con un foro per la selfiecam. Il refresh rate è da 120 Hz.

Esteticamente non è così diverso dal modello dello scorso anno, ma troviamo la certificazione IP67 e vetro Gorilla Glass 5. Pesa pochissimo: solo 189 grammi e misura 74,8 x 159,6 x 8,1 mm.

Ad alimentare il device troviamo un SoC Exynos 1280 proprietario con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. Fortunatamente c’è il vano per la SD e manca un jack da 3,5 mm.

Dispone di una batteria da 5000 mAh e c’è un nuovo comparto fotografico dotato di camera principale da 64 Mega con OIS al seguito. Migliorata anche la Night Mode per gli scatti in notturna. Come per l’A33, troviamo una batteria da 5000 mAh e skin One UI 4.1 su base Android 12.

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy A33 5G parte da 389,90€;

Samsung Galaxy A53 5G invece, da 469,90 (6+128);

Samsung Galaxy A53 5G costa 529,90€ (8+256);

Per chi sceglierà l’A53, fino al 31 marzo riceverà le Galaxy Buds2 in omaggio.