Digitale terrestre, come risolvere i problemi dei canali Mediaset

Dopo lo switch-off, molti lamentano problemi audio con i canali Mediaset e di non vedere Mediaset Extra: ecco cosa fare.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre sta provocando qualche piccolo problema a diversi utenti su tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista si registrano ad esempio problemi sia nella visione di Mediaset Extra, sia nella corretta ricezione audio dei canali del biscione che invece sono regolarmente visibili. Ecco cosa è successo e come fare per risolvere la questione.

Canali senza audio

Uno dei più grossi problemi evidenziati sui social da molti telespettatori è l’assenza di segnale audio sui canali Mediaset. Proprio così: le immagini si vedono, i programmi televisivi sono regolarmente lì, sullo schermo, ma del sonoro neanche a parlarne. Il motivo legato a questa problematica è di natura tecnica, ovverosia alcuni decoder non sono compatibili con il Dolby Digital+. Questa nuova tecnologia che è stata attivata su tutti i canali Mediaset del digitale terrestre, impedisce di fatto agli apparecchi più vecchi, anche TV, di ricevere il formato audio.

La soluzione quindi è quella di sperare in un aggiornamento software del vostro apparecchio, come farà Sky per i suoi decoder digitale terrestre, oppure acquistare un nuovo decoder/TV compatibile al DVB-T2 HEVC Main 10 con codifica Mpeg-4, e al sopracitato Dolby Digital+.

Che fine ha fatto Mediaset Extra?

L’ultima problematica segnalata da molti lettori riguarda Mediaset Extra, ovverosia il canale free-to-view che da anni ormai propone una programmazione a 360°, anche se concentrata maggiormente sulla ritrasmissione dei programmi delle reti generaliste Mediaset a distanza di poche ore o giorni (catch up tv). Ebbene, secondo gli utenti queste emittente non si vedrebbe più. In realtà Mediaset Extra è viva e vegeta, e per rivederla basta semplicemente risintonizzare il proprio decoder abilitato alla visione del nuovo segnale, che a quel punto dovrebbe “posizionare” la versione HD sull’LCN 55.

Nel caso ciò non dovesse avvenire, cercate manualmente il canale e dopo averlo trovato numeratelo attribuendogli il suo corretto numero. Se non avete invece una televisione o un decoder abilitato, allora potete “recuperare” Mediaset Extra (Provvisorio), cioè a dire la versione SD, che è stata spostata dalla precedente numerazione 555 alla nuova 556. Lì resterà visibile fino al 31 Dicembre 2022, data ultima per le trasmissioni dei canali con lo standard MPEG-2.