Digitale terrestre, sparita LA7! Ecco come fare per “riaverla”

Dopo lo switch-off su molti televisori è letteralmente scomparsa LA7 dai canali dal digitale terrestre. Cosa fare per risintonizzarla?

LA7 non è un emittente seguitissima come per esempio Canale 5 o RAi 1, ma di certo gode di una corposa nicchia di affezionati che la segue con costanza da anni. Ecco perché la notizia della sua sparizione dal digitale terrestre dopo il recente switch-off ha creato diverse preoccupazioni tra i telespettatori, che a un certo punto non hanno più trovato il loro canale preferito. Ma cosa è successo alla rete televisiva di proprietà del gruppo Cairo Communication?

Sparizione di LA7, ecco come risolvere

Continuano i cambiamenti sul digitale terrestre. Lo sapevamo già, d’altronde. Così, oltre a dare l’addio ad alcune emittenti che hanno abbandonato il digitale terrestre, lasciando spazio ad altre realtà, come la nuova Twenty Seven di Mediaset, in questi giorni si stanno registrando alcuni problemi, soprattutto dopo che lo scorso 8 marzo 2022 in tutta Italia ha avuto luogo il primo grande switch-off. Tra questi, come accennato prima, la scomparsa di LA7 sul digitale terrestre per alcuni utenti.

Questi hanno segnalato di vedere lo schermo nero ladsdove prima compariva il canale tv, oppure la scritta “canale mancante“. Ebbene, non preoccupatevi, la soluzione a questo inconveniente è più semplice di quanto possa apparire d’acchito.

Nel primo caso, infatti, la mancanza è dovuta al fatto che l’apparecchio non è compatibile con la codifica Mpeg-4 e quindi al nuovo standard DVB-T2. In questo caso si può sopperire acquistando un decoder compatibile come questo (seguite il link). Nel secondo caso, invece, la colpa è di un mancato aggiornamento della sintonizzazione dei canali. Quindi la vostra televisione (o il vostro decoder) funziona alla grande e occorre solo effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo La7 tornerà a essere visibile e sintonizzato sul solito numero di canale.