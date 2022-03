Apple Watch salva la vita di una dentista in India

Stando a quanto si legge, sembra che un Apple Watch abbia appena salvato la vita di un dentista in India: ecco la storia completa.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha risposto ad una lettera di ringraziamento dopo che un Apple Watch ha salvato la vita di un dentista in India. L’uomo ha affermato di aver avuto salva la vita grazie al suddetto wearable e ha ricevuto l’assistenza sanitaria in modo tempestivo proprio per via dell’orologio più famoso degli ultimi tempi.

Dal canto suo, Cook è stato contento di sapere che l’uomo fosse in buona salute e che avesse scampato il pericolo. Andiamo con ordine e raccontiamo la storia dal principio.

Un uomo scrive a Tim Cook per ringraziarlo: Apple Watch gli ha salvato la vita

Nitesh Chopr, è un dentista di Haryana, in India. Un giorno ha avvertito un dolore al petto molto acuto, così ha scelto di utilizzare l’ECG presente all’interno del suo Watch Series 6 per ottenere una prima lettura. Dopo aver letto i risultati, insieme a sua moglie ha prontamente consultato un medico. Così ha scoperto di avere un’arteria bloccata e ha iniziato subito un percorso di cura.

Ecco perché, dopo l’intervento, Nitesh si è ritenuto “fortunato” e “non può esprimere” la sua gratitudine verso un gadget che gli ha permesso di avere salva la propria vita. Questo è quanto ha riportato il giornale Hindustan Times.

“Inizialmente ho usato Apple Watch come accessorio di moda e per controllare il tempo e il conteggio dei passi, e non potevo immaginare che un giorno mi salverà la vita“, ha aggiunto.

Una volta arrivato in ospedale ha ricevuto soccorso dal team di medici e gli è stato fatto un elettrocardiogramma completo per monitorare la situazione. Insieme a sua moglie è rimasto sbalordinato nel vedere come il risultato finale combaciasse con quello dellìorologio.

“Quando ero in CCU, io e mia moglie confrontavamo continuamente la lettura dell’Apple Watch con il monitor ed erano sincronizzati“, ha affermato Nitesh.

In seguito a ciò, l’uomo ha inviato un’e-mail a Tim Cook, ringraziandolo personalmente. Curiosamente, ha ottenuto una risposta dal capo della mela in persona: “Sono molto contento che tu abbia cercato una valutazione clinica e abbia ricevuto le cure che desideravi. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi. Buona giornata. I migliori auguri, Tim“.