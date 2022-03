Apple Watch SE ad un prezzo SCONTATISSIMO (-15%)

Apple Watch SE con cassa in alluminio color argento e cinturino blu abisso è l’affare del giorno su Amazon: lo portate a casa a soli 289,00€.

Lo smartwatch più venduto di casa Apple è sicuramente l’Apple Watch SE; il rapporto qualità-prezzo di questo wearable è semplicemente unico, ma oggi, grazie all’offerta del giorno presente su Amazon, si trova a soli 289,00€ nel taglio da 44 mm con cassa in alluminio color argento. Il cinturino è “blu abisso” e presenta, come sempre, il GPS integrato.

Ovviamente c’è la spedizione gratuita e il prezzo include l’IVA e non dimenticatevi che potete acquistare oggi e pagare a rate con Cofidis al momento del checkout. Il gadget smart è disponibile immediatamente in pronta consegna e sarà a casa vostra già lunedì prossimo se ordinate entro poche ore. L’offerta speciale di oggi è passata in sordina, ma non è sfuggita ai nostri occhi attenti che vigilano su Amazon n cerca di promozioni e prezzi vantaggiosi per i prodotti tech che più amiamo.

Apple Watch SE 44mm: IMPERDIBILE a questo prezzo

Inutile dirlo: a meno di 290€, il modello da 44mm è semplicemente imperdibile: se avete un iPhone, questo è il miglior smartwatch che si possa acquistare. Con un prezzo così contenuto infatti, avrete il meglio della tecnologia Apple al vostro polso.

Potrete misurare il battito cardiaco a riposo e non solo, godere delle funzioni sanitarie più avanzate, pagare con Apple Pay e mostrare il Green Pass dal proprio polso ogni qualvolta sarà necessario, ma ancora. Avrete un eccellente notificatore sempre con voi e potrete anche rispondere alle telefonate grazie all’altoparlante incorporato e alla cassa inserita nella scocca. Tanti i quadranti disponibili e ce ne sono molti personalizzabili con le vostre foto, con i ritratti, con i timelapse e con i colori che più amate e che meglio si sposano al vostro outfit.

Il cinturino poi è comodissimo, anallergico e traspirante; non dimenticate che potrete anche monitorare il sonno grazie alla presenza di alcuni sensori avanzatissimi sotto la cassa. Ve lo ribadiamo: 289,00€ al posto di 339,00€ è un affare da prendere al volo.