Samsung è rimasta indietro rispetto a TSMC?

Samsung Foundry sta perdendo un gran numero di clienti e sembra che non stia riuscendo a tenere il passo con la rivale taiwanese TSMC.

Stando a quanto riferito in rete, sembra che Qualcomm non sia molto contenta della resa dei nuovi chipset a 4 nanometri realizzati da Samsung Foundry. Di fatto, il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 non brilla certo per consumi…

Da una parte sappiamo che Samsung è uno dei più grandi OEM di chip al mondo, ma è lontano dal raggiungere il primo posto di TSMC. L’azienda di Taiwan infatti, è “anni luce” avanti alla rivale e la situazione non sembra migliorare giorno dopo giorno. I SoC mobili a 4 nanometri evidenziano tutta la differenza che vi è fra i processi produttivi delle due realtà.

Samsung e TSMC: vicine ma anche lontane

Nel corso di un meeting tenutosi con gli azionisti, Samsung ha riferito che i nuovi nodi architettonici da 4 e 5 nanometri sono più complessi del previsto e che prima di migliorare gli attuali rendimenti energetici, passerà un po’ di tempo. Per quanto concerne lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che, come tutti sanno, è realizzato da Samsung Foundry, la resa è di appena un 35%. Se ciò è veritiero, allora l’OEM sudcoreano potrebbe essere in altomare.

D’altro canto, il MediaTek Dimensity 9000, costruito secondo un nodo a 4 nm di TSMC, sembra essere più parco nei consumi rispetto alle due soluzioni rivali sviluppate da Samsung (Exynos 2200 e SD8 Gen 1).

Fra le altre cose, Samsung Foundry ha perso Qualcomm come suo principale cliente per la fornitura dei prossimi chip di fascia alta. A dirlo è l’azienda stessa. Qualcomm avrebbe scelto TSMC per i futuri SoC mobili. Adesso il colosso di Taiwan ha tre grossi clienti: Apple, MediaTek e Qualcomm.

Che sia l’inizio della fine per il colosso sudcoreano o l’azienda saprà riconquistare il cuore dei suoi fedelissimi? Intanto, ad oggi, non sembrano spiragli di miglioramento ed è alquanto presto per dirlo, ma vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi. Restate connessi.