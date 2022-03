Ucraina, Garante apre istruttoria su rischi antivirus Kaspersky

L’Autorità controllerà se le modalità del trattamento dei dati degli italiani da parte di Kaspersky siano corretti e rispettino le leggi UE.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria per valutare i potenziali rischi relativi al trattamento dei dati personali dei clienti italiani effettuato dalla società russa che fornisce il software antivirus Kaspersky. Una pratica che rientra nella logica delle iniziative intraprese dall’Autorità quando si verificano determinate segnalazioni e diventa quindi necessario operare le classiche verifiche di rito.

Kaspersky sotto esame dell’Autorità

L’iniziativa intrapresa d’ufficio dall’Autorità si è resa necessaria in relazione agli eventi bellici in Ucraina, allo scopo di approfondire gli allarmi lanciati da numerosi enti italiani ed europei specializzati in sicurezza informatica sul possibile quanto improbabile utilizzo di quel prodotto per attacchi cibernetici contro utenti italiani.

Il Garante ha chiesto a Kaspersky Lab di fornire il numero e la tipologia di clienti italiani, nonché informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei diversi prodotti o servizi di sicurezza, inclusi quelli di telemetria o diagnostici.

La società dovrà inoltre chiarire se, nel corso del trattamento, i dati siano trasferiti al di fuori dell’Unione europea (ad esempio nella Federazione Russa) o comunque resi accessibili a Paesi terzi. Kaspersky Lab dovrà infine indicare il numero di richieste di acquisizione o di comunicazione di dati personali, riferiti a interessati italiani, rivolte alla società da parte di autorità governative di Paesi terzi, a partire dal 1° gennaio 2021, distinguendole per Paese e indicando per quante di esse Kaspersky abbia fornito un riscontro positivo.

Ricordiamo che Kaspersky Lab ZAO, più nota come Kaspersky, è una storica azienda russa con sede a Mosca fondata nel 1997 da Evgenij Kasperskij e specializzata da decenni nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica. Da questo punto di vista è da sempre considerata affidabile anche a fronte delle decine di segnalazioni di minacce e soluzioni che nel corso degli anni ha saputo poi operare nel settore della cybersicurezza.