Digitale terrestre, sparita RAI 3 Regionale? Ecco come recuperarla

Con lo switch-off del digitale terrestre alcuni utenti hanno segnalato la sparizione del TG RAI 3 regionale: ecco come fare per riaverlo.

Dall’8 marzo tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali sono visibili in alta qualità. Prosegue infatti il percorso verso la nuova Tv digitale che in questa fase della roadmap prevede l’attivazione della codifica MPEG-4 e la dismissione della codifica MPEG-2 per la trasmissione televisiva digitale terrestre. Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali, i cui canali sono posizionati sul telecomando tra i numeri 1 e 9 nonché dal numero 20, potranno, comunque, continuare a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche. Ma non mancano i problemi.

Nuova TV digitale, problemi RAI

Mentre continuano le operazioni di refarming su digitale terrestre, infatti, molti telespettatori continuano a segnalare problematiche di varia natura, compresa la sparizione di alcuni canali o servizi. Uno dei disservizi di cui si parla di più è quello relativo al TGR regionale della RAI. In pratica, dopo aver eseguito una nuova installazione, a molti utenti sarebbe sparito il corretto canale della RAI dove di solito viene trasmesso il TGR locale.

Nello specifico, per esempio, ad alcuni telespettatori siciliani al posto del TGR Sicilia è apparso invece RAI 3 con il TGR calabrese e così via.

Cosa fare quindi? Niente di particolare, lo diciamo subito: se non riuscite ad accedere al TG Regionale della Rai corretto, la “colpa” è solo della numerazione. Niente disfunzioni tecniche o la necessità di dover cambiare decoder, TV o spostare l’antenna. Basta infatti semplicemente nei canali dove sono riposizionati i programmi regionali, ovverosia dall’801 in poi per trovare la frequenza corretta. Ecco la lista LCN:

801 – Valle D’Aosta

802 – Piemonte

803 – Liguria

804 – Lombardia

805 – Veneto

806 – Bolzano

807 – Trento

808 – Sudtirol

809 – Friuli-Venezia-Giulia

810 – Furlanija Krajina

811 – Emilia-Romagna

812 – Toscana

813 – Marche

814 – Umbria

815 – Lazio

816 – Abruzzo

817 – Molise

818 – Campania

819 – Puglia

820 – Basilicata

821 – Calabria

822 – Sardegna

823 – Sicilia

Una volta individuata l’emittente giusta, basterà modificare la numerazione dei canali su digitale terrestre e spostare quindi il canale RAI 3 della vostra regione alla posizione 3 del telecomando. Per cui, ritornando all’esempio di prima, i siciliani dovranno selezionare l’823 e rinumerarlo sul telecomando con il numero 3.