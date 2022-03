Lenovo IdeaPad Duet: tablet? PC? Chromebook? TUTTO a meno di 200€

L’ottimo Lenovo IdeaPad Duet è un tablet con ChromeOS (Chromebook) versatile, potente e, solo per oggi, acquistabile a meno di 200€.

Se cercate un tablet tuttofare capace di essere perfetto sia per gli utilizzi lavorativi che per gli scopi più ricreativi, abbiamo una soluzione fantastica che potrebbe fare al caso vostro. In primo luogo vi segnaliamo che si trova in super sconto (ancora per poche ore) a soli 199,00€. Praticamente, costa poco più di una Apple Smart Keyboard (la cover tastiera), ma è un prodotto completo 2-in-1 davvero versatile. Si chiama Lenovo IdeaPad Duet ed è semplicemente grazioso.

Parliamo di un Chromebook inserito in un form factor “da tablet” da 10 pollici, che diventa un mini laptop grazie alla cover tastiera inclusa nella confezione. A prima vista, ricorda un iPad Air con accessori di Logitech, ma in realtà è un dispositivo dotato di ChromeOS che vi consente una versatilità senza paragoni. Ma andiamo con ordine.

Lenovo IdeaPad Duet: perfetto, funzionale e premium a meno di 200€

Troviamo uno schermo da 10,1 pollici in risoluzione FullHD, con tecnologia IPS e luminosità massima di 400 nits. In confezione, come detto, troverete una Lenovo keyboard davvero unica. I tasti hanno una corsa ottima per la digitazione e protegge al meglio il device. Anche l’occhio vuole la sua parte, si sa, e questo è un accessorio premium con una trama in tessuto super esclusiva. Di sicuro non passerà inosservato.

Ottimo se desiderate utilizzarlo per il lavoro in mobilità e necessitate di un gadget economico ma performante. A casa poi, sul divano o a letto, vi basterà togliere la cover per usarlo per vedere una serie in streaming, giocare ad un videogame o navigare su Internet.

A far girare il tutto ci pensa un processore MediaTek P60T, una GPU ARM Mali-G72 e non mancano due fotocamere, una anteriore e una posteriore da, rispettivamente, 2 e 8 Megapixel.

A 199,00€ al posto di 329,00€ è un’offerta da non lasciarvi sfuggire: approfittatene prima che terminino le scorte.