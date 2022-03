OnePlus: tutti i nuovi modelli in arrivo nel 2022

Grazie ad un tipster online, facciamo il punto su tutti i nuovi smartphone di casa OnePlus prossimi al debutto.

In queste ore è trapelata sul web una prima roadmap di lancio relativa ai nuovi smartphone di casa OnePlus prossimi al debutto nel corsodel 2022. Praticamente, secondo quanto ipotizzato dal tipster che ha condiviso l’informazione, dovremmo aspettarci un nuovo telefono ogni mese… se non più.

OnePlus: cosa aspettarci quest’anno?

All’origine della sua carriera, nel 2014, OnePlus rilasciava solo un telefono di punta all’anno. È stata l’azienda che ha dato il “via” al concetto di “flagship killer”. Tutavia ha iniziato a produrne due in 12 mesi quando ha svelato la serie T e con l’inserimento dei modelli “Pro”, questo numero è balzato a 3 o 4 all’anno.

Con il lancio della serie Nord poi, abbiamo iniziato a perdere il conto. Se si pensa che adesso è una sussidiaria di OPPO, capirete bene che non riusciremo più a starci dietro. Probabilmente, ci saranno moltissimi nuovi smartphone all’orizzonte, premium, midrange e low-cost.

Secondo un tipster online, quest’anno ci saranno sicuramente almeno sei nuovi device, ma ipotizziamo che questo numero sia decisamente più elevato per via del fatto che non sono stati inclusi i telefoni low-cost della gamma Nord.

A riportare le notizie ci pensa Yogesh Brar che ha condiviso con il pubblico una prima sequenza temporale approssimativa per i prossimi gadget a marchio OnePlus. Ecco quali potrebbero essere:

Marzo: OnePlus 10 Pro (Global);

Aprile : Nord CE 2 Lite;

Fine aprile/inizio maggio: Nord 2T;

Metà maggio: OnePlus 10R;

Luglio: Nord 3;

Fine anno: OnePlus 10 Ultra.

Di tutti questi prodotti abbiamo ampiamente parlato in passato; solo il primo è già stato commercializzato in Cina nel mese di gennaio. Adesso invece, si prepara ad arrivare sul mercato internazionale e indiano. Saranno contenti i fan del bran, anche se sono in molti a sperare che l’azienda possa portare in Europa il famigerato OP 10 R, il vero flagship killer erede di quelle ammiraglie che hanno fatto la storia del marchio.