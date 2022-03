Redmi K50 Pro: il primo teardown svela i segreti del nuovo device

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Redmi K50 Pro, ecco che arriva il primo video teardown su YouTube: tutti i dettagli.

A distanza di qualche giorno dalla presentazione di Redmi K50 Pro, il nuovo smartphone potente del brand legato a Xiaomi, un video teardown pubblicato su YouTube mette in evidenza i primi segreti che si celano dietro la cover in plastica del telefono.

Ricordiamo che Redmi K50 Pro è uno tra i primi smartphone al mondo a montare l’ottimo e potente processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000, pertanto c’è molta attesa anche per il nostro mercato considerando la scheda tecnica di alto livello e il prezzo aggressivo.

Redmi K50 Pro senza più segreti nel primo video teardown

Dicevamo pannello posteriore in plastica: è probabile che la compagnia abbia scelto questo materiale al posto del vetro per una questione di costi. Sotto la scocca è immediatamente visibile il sensore Samsung ISOCELL HM2 (lo stesso che si trova su Redmi K40 Pro+ e POCO X4 Pro 5G) e la batteria con le alette laterali; fortunatamente Xiaomi è uno dei pochi OEM Android a facilitare la sostituzione della batteria.

All’interno del video teardown vengono messe in risalto altre interessanti caratteristiche del device, come ad esempio la ricarica rapida in grado di portare la batteria al 100% in appena 26 minuti.

Scheda tecnica