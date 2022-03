Redmi K50 Pro è ufficiale con un hardware pauroso e un design da pro

Redmi K50 Pro è stato svelato in Cina con un hardware potente e un design da top di gamma: tutti i dettagli sul nuovo smartphone.

Dopo le ultime indiscrezioni dei giorni scorsi sulla serie Redmi K50, in queste ore Xiaomi ha finalmente svelato Redmi K50 e Redmi K50 Pro, il protagonista di questa news.

Come avremo modo di scoprire nel capitolo successivo, il nuovo smartphone Android di Redmi è in tutto e per tutto un top di gamma di altissimo livello: monta un hardware potente e prestante, e un design curato in ogni minimo aspetto.

Redmi K50 Pro: caratteristiche e design

Frontalmente troviamo un incredibile pannello OLED da 6.67 pollici a risoluzione 2K da 3200 x 1440 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Dolby Vision, HDR 10/10+ e luminosità massima di 1200 nit. Numeri a parte, è uno dei migliori display a disposizione sugli smartphone Android di fascia alta: è perfetto per l’utilizzo quotidiano ma anche per la visione di contenuti video.

Sotto la scocca è presente l’ottimo e potente processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000 con supporto fino a 12 GB di RAM LPPDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. L’azienda ha introdotto anche un singolare sistema di raffreddamento costituito da una camera di vapore in acciaio inossidabile dalle dimensioni di 3950 mm² che ricopre il 72% della scheda madre.

Lo smartphone ha dalla sua anche una fotocamera di alto livello costituita da un sensore principale Samsung HM2 da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 109° e un sensore macro da 2 MP. Davvero ottima la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W in grado di assicurare il 100% di carica in appena 19 minuti.

Il sistema operativo è affidato ad Android 12 con la MIUI 13.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.67 pollici a risoluzione 2K da 3200 x 1440 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, Dolby Vision, HDR 10/10+ e luminosità massima di 1200 nit;

Processore MediaTek Dimensity 9000 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Samsung HM2 da 108MP, OIS, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 119° e sensore macro da 2 MP;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX596 da 20 MP;

USB Type-C audio, speaker stereo, Dolby Atmos e blaster IR;

Connettività Dual SIM (nano + nano), Dual 5G (n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78), Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS/Beidou/GLONASS/QZSS/NavIC:L5 e NFC;

Dimensioni: 163.1 x 76.15 x 8.48 mm;

Peso: 201 grammi;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W;

Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Prezzo e disponibilità

Redmi K50 Pro sarà disponibile in Cina a partire dal 22 marzo nelle colorazioni Black, Silver, Iridscent e Green in quattro varianti ai seguenti prezzi: