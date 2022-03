Samsung Galaxy S22 FE sarà più potente del Galaxy S22?

Secondo quanto si apprende, il nuovo Samsung Galaxy S22 FE dovrebbe essere più potente del Galaxy S22 standard.

Stando a quanto si legge sul web, sembra che Samsung voglia rilasciare dei nuovi flagship con chipset premium di casa MediaTek. Lecito immaginarci che voglia lanciare un telefono con Dimensity 9000 e qualcuno ha suggerito in rete che questo SoC dovrebbe essere inserito all’interno del Galaxy S22 FE.

Tutti parlano incessantemente del nuovo processore top di gamma di casa MediaTek, il Dimensity 9000. Stando a quanto si apprende, ha fatto la sua comparsa nel nuovo Redmi K50 Pro e presto lo vedremo a bordo di molti altri dispositivi. Dai test preliminari abbiamo scoperto che non sono regge la concorrenza, ma che riesce anche a superarla di gran lunga. Addirittura, sembra essere superiore, in termini di potenza di elaborazione, allo Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Galaxy S22 FE con Dimensity 9000?

Curiosamente, il tipster che ha segnalato questa indiscrezione suggerisce che tale chipset potrebbe essere allocato in un nuovo smartphone di fascia media chiamato “Galaxy A53 Pro”, ma onestamente ne dubitiamo.

Per quanto possa essere “Pro” e premium, un chipset come il Dimensity 9000 non rispecchierebbe le caratteristiche per un terminale di fascia media.

Inoltre è strano come finora l’azienda abbia riservato le soluzioni di MediaTek solo a dispositivi economici, evitando la loro comparsa nei flagship. Il Dimensity 9000 invece, sembra essere così buono che pare che voglia inserirlo nel suo modello Fan Edition.

Praticamente questo prodotto potrebbe essere più potente dell’S22 standard, così come dell’S22 Ultra, sempre se i rumor si riveleranno corretti. Ci sono grandi cambiamenti in atto, soprattutto dopo le critiche relative alle scarse prestazioni dei SoC di Samung Foundry e dopo lo scandalo del GOS. Voi cosa ne pensate?

Dulcis in fundo, Samsung offre fino a 4 anni di aggiornamenti Android per i nuovi device, di punta o mediogamma che siano. Per esempio, i nuovi Galaxy A33 e A53 riceveranno, oltre a ciò, anche cinque anni di patch di sicurezza. Al contrario, Xiaomi consente solo 3 major update e quattro anni di aggiornamenti per la sicurezza.