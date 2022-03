Huawei: un nuovo battery-phone all’orizzonte

Sembra che un nuovo smartphone di fascia media di Huawei con batteria da ben 6000 mAh, sia prossimo al debutto internazionale: ecco cosa sappiamo.

Sappiamo che un nuovo smartphone di casa Huawei è prossimo al debutto su scala internazionale; il device è stato certificato presso l’ente per le telecomunicazioni TENAA e ha il numero di modello MGA-AL00. Oggi sono emerse le specifiche tecniche del device, ma non conosciamo nulla della sua estetica.

Sicuramente non avrà il 5G per via dei ban statunitensi, ma pensiamo che possa disporre del classico modulo LTE. Ad ogni modo, è sempre bello vedere un nuovo terminale del colosso cinese, anche perché mostra la resilienza di un’azienda che non intende cedere ai limiti imposti dal governo americano. Sappiamo solo che sarà un modello di fascia media e potrebbe far parte della serie Y o Enjoy.

Cosa sappiamo del nuovo midrange di casa Huawei?

Fra le caratteristiche più rilevanti citiamo sicuramente lo schermo OLED e la batteria alquanto generosa: si dice che il prodotto sarà dotato di una cella energetica da ben 6000 mAh.

Riportiamo che questa non è la prima volta che il device viene avvistato in rete. In passato, ha fatto la sua comparsa presso il TENAA, l’ente cinese 3C e questo significa che dovrebbe venir presentato nelle prossime settimane. Non sappiamo quale potrebbe essere il suo moniker commerciale.

Le sue dimensioni dovrebbero essere di 168,3 x 77,7 x 8,98 mm e il suo peso invece, di circa 199 grammi. Avrà un grande pannello OLED da 6,75 pollici con risoluzione Full HD+ e fingerprint digitale. Potrebbe presentare un processore octa-core da 2,0 GHz, ma al momento non è possibile sapere se sarà una soluzione MediaTek o Qualcomm. Avrà 4,6,8 GB di RAM e storage da 64 o 128 GB.

Anteriormente ci dovrebbe essere una lente da 8 Mpx e posteriormente invece, una dual-camera, con sensore principale da 48 o 64 Mpx. Fortunatamente, la batteria dovrebbe presentare una capienza generosa: con 6000 mAh, si potrà godere di un’autonomia davvero eccezionale.

Intanto, segnaliamo che la compagnia ha portato in Italia il nuovo midrange pensato per i giovani e per gli amanti dei vlog: si chiama Nova 9 SE, costa 349,90€ e per chi lo ordina subito, ci sarà un gradito omaggio (le cuffie TWS FreeBuds 4i).