Huawei annuncia HUAWEI nova 9 SE: prezzo lancio di 349 euro

Il nuovo smartphone di HUAWEI è dedicato ai più giovani, per i quali il vlogging diventa un gioco da ragazzi.

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader della tecnologia, annuncia oggi il nuovo HUAWEI nova 9 SE, il nuovo flagship leggerissimo pensato per le giovani generazioni. Il dispositivo si contraddistingue per le sue caratteristiche innovative e il design alla moda. Grazie al potente comparto fotocamere e alle funzioni video integrate, il dispositivo offre nuove possibilità di registrare i momenti più divertenti. Lo smartphone è disponibile in Italia con la configurazione 8GB RAM + 128GB ROM a €349,90.

Dedicato ai più giovani per il vlogging

HUAWEI nova 9 SE monta una potente fotocamera ad alta risoluzione da 108MP che garantisce una qualità d’immagine eccellente in modalità High-Pixel. Che si stiano fotografando paesaggi, ritratti, bellezze architettoniche o altro, che sia giorno o notte, HUAWEI nova 9 SE cattura tutti i minimi dettagli che l’occhio vede. L’efficiente tecnologia di raffreddamento, l’eccellente durata della batteria, la tecnologia multitouch e l’incredibile velocità di ricarica con HUAWEI SuperCharge da 66W, garantiscono un’esperienza d’uso fluida.

Le nuove ottimizzazioni EMUI 12 garantiscono prestazioni ottimali e l’immancabile sinergia tra il dispositivo e gli altri prodotti Huawei.

“Con il lancio di HUAWEI nova 9 SE vogliamo ancora una volta elevare le normali funzionalità dei dispositivi mobile per offrire agli utenti più giovani strumenti che stimolino la creatività coinvolgendoli sempre di più nelle opportunità che il mondo offre.”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. A differenza degli smartphone tradizionali che sono spesso dotati di un sensore della fotocamera da 64MP, HUAWEI nova 9 SE presenta il sistema AI Quad Camera da 108MP che comprende una fotocamera principale da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, un obiettivo Bokeh da 2MP e un obiettivo macro da 2MP.

Con più pixel, la fotocamera principale da 108MP ad altissima definizione (apertura f/1.9) aiuta gli utenti a catturare più facilmente i dettagli e a produrre foto emozionanti e ad alta definizione. Il sensore più grande e l’avanzata tecnologia di imaging integrata, permettono a nova 9 SE di offrire scatti estremamente nitidi in modalità High-Res, creando immagini senza perdita di dettagli anche quando vengono ingrandite di tre volte. In situazioni di scarsa luminosità, la tecnologia 9-in-1 pixel di HUAWEI nova 9 SE combina i gruppi di pixel in un unico pixel ultra-grande equivalente a 2,1μm per aumentare la luminosità dell’immagine. Per maggiori informazioni visitare: http://consumer.huawei.com.