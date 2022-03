Vivo: tanti nuovi prodotti in arrivo il 28 marzo

Il prossimo 28 marzo, Vivo presenterà una pletora di nuovi prodotti al pubblico internazionale: c’è grande attesa per il suo primo foldable.

In queste ore Vivo ha appena comunicato che terrà un evento virtuale il prossimo 28 marzo, all’interno del quale svelerà i nuovi prodotti per il 2022. C’è grande attesa per il suo primo pieghevole (X Fold), ma gli utenti attendono con ansia anche il nuovissimo X Note, un phableet da ben 7 pollici. Fra le altre cose, dovremmo vedere anche il primo tablet del brand, il Vivo Pad.

Dal poster promozionale rilasciato su Weibo, notiamo che la società potrebbe presto mostrare il suo primo pieghevole di cui si parla da tempo. Dovrebbe chiamarsi X Fold e sembra essere una soluzione di punta. La data scritta in basso alla foto di lancio reca scritto “28 marzo 2022”; logico pensare che il telefono arriverà in questa data.

Vivo X Fold: specifiche tecniche (RUMOR)

In primo luogo sappiamo che il pieghevole potrebbe essere dotato di uno schermo OLED FHD + 120Hz da 6,53 pollici, un pannello interno OLED QHD + 120Hz pieghevole da 8 pollici e di un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca.

Dovrebbe disporre di una batteria da 4600 mAh con fast charge da 80W, wireless charge da 50W e dovrebbe presentare un’unità quad-camera da 50+48+12+8 Mpx. Ci dovrebbero essere due fingerprint a bordo.

X Note: cosa sappiamo

Questo phablet dovrebbe avere un display da ben 7 pollici con risoluzione QHD+, tecnologia AMOLED e refresh rate da 120 Hz. Non mancherà un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, SoC Snapdragon 8 Gen 1 e batteria da 5000 mAh con ricarica da 80W.

Vivo Pad: i rumor

Il primo tablet dovrebbe avere uno schermo da 11 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 2560 x 1600 pixel. Non sappiamo se questo sarà LCD o OLED. Sotto la scocca, troveremo un processore Snapdragon 870, una batteria da 8040 mAh con ricarica rapida da 44W. presenterà una selfiecam da 8 Mpx per le videocall e due sensori da 13+8 Mega al seguito.