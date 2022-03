Il Vivo X Fold avrà una funzione esclusiva mai vista prima

Secondo quanto si apprende, sembra che il Vivo X Fold avrà un’aggiunta davvero importante, ovvero il fingerprint ad ultrasuoni posto sotto lo schermo.

Sembra che il nuovissimo foldable di casa Vivo, il famoso X Fold prossimo al debutto, sarà uno dei primi terminali al mondo ad essere dotato di un doppio fingerprint ad ultrasuoni sotto il display.

Ad oggi, questo terminale di casa Vivo ha il nome in codice “Fedeltà” e sappiamo che il suo moniker commerciale sarà proprio “farfalla”. Il suo debutto dovrebbe essere ad aprile, ma al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito.

Vivo X Fold: dual fingerprint in display

Dopo averlo visto nella vita vera, tramite uno scatto effettuato in metropolitana, notiamo un pannello quasi senza pieghe e adesso invece notiamo un display con sensore per le impronte digitali ad ultrasuoni posto sotto di esso.

A riportare questi dati ci pensa il blogger Feiwei su Weibo che ha mostrato quello che dovrebbe essere lo schermo smontato del suddetto foldable. Notiamo che sia lo schermo anteriore che quello interno presentano un dual-fingerprint sotto l’unità. Inoltre, si dice che questi elementi siano tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli inseriti sul frame laterale che solitamente troviamo negli altri device competitor.

Questo Vivo X Fold sfida apertamente il Samsung Galaxy Z Fold3 e l’OPPO Find N (quest’ultimo svelato solo in Cina): entrambi hanno un lettore per le impronte laterale, quindi questa soluzione di casa Vivo dovrebbe conferire al device un’esclusività nel panorama dei pieghevoli.

Un altro tipster cinese (Digital Chat Station, per la precisione), ha affermato che lo schermo del gadget sarà un’unità avente una risoluzione 2K e un refresh rate da 120Hz di tipo E5 prodotto da Samsung e con tecnologia LTPO. Ci sarà l’oscuramento DC.

Manca davvero poco al debutto ufficiale di questo X Fold, poiché è stato certificato dal MIIT cinese e ha ricevuto diverse certificazioni: la domanda però è una e una sola. Arriverà anche da noi?