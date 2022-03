Voi Technology lancia il suo nuovo monopattino elettrico Voiager 5

Il V5 di Voi Technology è ora disponibile a Milano e Roma, dove va a sostituire il precedente modello Voiager 4.

Voi Technology ha completato la distribuzione del suo nuovo modello di monopattino elettrico a Milano. Il Voiager 5 è il prodotto più sostenibile e innovativo della gamma di monopattini elettrici dell’azienda svedese, leader nella micromobilità in Europa. Questo modello è stato progettato interamente con il contributo degli utenti e supera le già alte prestazioni di sicurezza dei precedenti modelli. L’investimento è la prova della volontà di Voi Technology ad imparare, innovare e co-creare per offrire un modo di trasporto sempre più sicuro e affidabile per i suoi utenti.

Voiager 5: un monopattino ancora più sicuro..

Il modello V5 ha una ruota anteriore più grande e un battistrada più profondo, in modo da assorbire meglio gli eventuali urti che può creare un manto stradale non perfettamente liscio e in modo da fornire agli utenti un’esperienza di guida più fluida. I freni sono progettati per garantire maggiore sicurezza, migliori prestazioni e una longevità più elevata. Il Voiager 5 è dotato della più recente tecnologia Internet of Things (IoT), il che significa che i conducenti saranno in grado di completare i loro viaggi nei luoghi di parcheggio designati con una precisione inferiore al metro.

Questo permette un parcheggio più preciso e quindi maggiore sicurezza per gli altri utenti della strada, garantendo l’ordine urbano.

Con i monopattini elettrici Voiager 5 chiunque può scansionare il codice QR con la fotocamera del proprio smartphone per informarci se il veicolo è parcheggiato in modo scorretto. Inoltre, il monopattino elettrico è dotato di un doppio cavalletto per evitare la caduta quando in sosta. Inoltre, grazie a un sensore di inclinazione, il nostro team può agire celermente in caso di ribaltamento del mezzo. Sono disponibili frecce con una funzione di cancellazione automatica per facilitare l’esperienza di guida..

Il Voiager 5 è il monopattino targato Voi Technology più “circolare” e sostenibile mai prodotto fino ad oggi. La percentuale di materiali riciclati utilizzati per produrlo è superiore al 30% del peso totale del veicolo, più del doppio rispetto al modello precedente. Grazie ai materiali riciclati e a una durata di vita di 5 anni, il nuovo modello Voiager 5 è un veicolo a zero emissioni. Infine è dotato di un manubrio più comodo, ergonomico e facile da utilizzare, anche per chi ha mani piccole. Il supporto per il telefono è stato integrato al corpo del veicolo, rendendolo più stabile e centrale, in modo da garantire una guida più sicura mentre si segue la mappa del percorso da seguire segnata sul proprio smartphone.