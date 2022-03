MacBook Air: non avrà il miniLED ma arriverà in due taglie?

Il nuovo MacBook Air (2022) dovrebbe arrivare in due taglie, ma potrebbe non disporre del pannello miniLED e della tecnologia ProMotion.

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple voglia lanciare il nuovo MacBook Air in due dimensioni, tuttavia ci sarà una grossa assenza. Il pannello non sarà dotato della tecnologia mini-LED, a quanto pare.

A ribadire ciò ci pensa Ross Young, il noto analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young; l’uomo ha affermato che i modelli Air di Apple saranno venduti in due dimensioni del display (13.6 e 15″), ma non avranno il miniLED e il ProMotion che invece abbiamo visto sulle iterazioni Pro.

MacBook Air (2022): facciamo il punto

Ross Young Young ha dichiarato che il MacBook Air 2022 arriverà con un pannello da 13,6 pollici. Sarà quindi 0,3 pollici più grande dell’attuale modello e 0,6 pollici più piccolo del Pro da 14″. Ci sarà una riprogettazione completa diversa dal disegno stilistico a cui siamo stati abituati. Addio allo chassis affusolato dunque?

BTW, 2023 Apple 15" MacBook/Air will actually be 15.2"… — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Proprio pochi giorni fa abbiamo appreso dell’esistenza di un laptop della mela dotato di schermo da 15,2 pollici, ma al momento non è chiaro se farà parte della line-up Air o se costituirà una terza linea in casa Apple. Quest’ultima ipotesi è una teoria sviluppata dal noto analista Ming Chi Kuo.

Si dice che il dispositivo in questione dovrebbe presentare cornici più sottili al vecchio Pro da 15 pollici e dovrebbe vantare un nuovo design. Purtroppo, Ross Young ha confermato a MacRumors che nessun portatile in questione sarà dotato di uno schermo mini-LED o del refresh rate adattivo ProMotion. Per mantenere “basso” il prezzo di lancio dei laptop, l’OEM di Cupertino ha deciso di tagliare questa funzionalità.

Per quanto riguarda l’accuratezza di Young, sappiamo che l’insider ha un buon track di notizie rivelatesi veritiere nel panorama Apple. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un Air con schermo di grandi dimensioni? Onestamente noi lo troveremmo perfetto per un’ampia gamma di utenti: studenti, professionisti alle prime armi, docenti e non solo.