MacBook Air 15 potrebbe essere il computer PERFETTO

Il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere il prodotto perfetto per lavoratori, professionisti dell’imagine e studenti: potrebbe arrivare nel 2023.

Secondo quanto si apprende, sembra che l’OEM di Cupertino stia lavorando ad un innovativo MacBook Air da ben 15 pollici. Il suo potenziale debutto è previsto per il 2023.

Ad oggi non abbiamo molti dettagli in merito, ma sappiamo che questa potrebbe ssere la macchina da lavoro definitiva per moltissimi utenti… noi compresi.

MacBook Air da 15 pollici: leggerezza, potenza e versatilità

Da sempre con il modello Air, Apple ha trovato il compromesso ideale fra portabilità e potenza. Mentre il Pro è arrivato fino a 17 pollici (ora 16″), l’Air ha avuto bene o male, sempre una dimensione di 13″, fatta eccezione per l’iterazione da 11 pollici sparita dal commercio mesi fa.

Se dovesse veramente arrivare sul mercato un prodotto leggero ma con un pannello da 15 pollici, dotato di processore Apple Silicon M2, ipotizziamo vendite da record… e non solo noi. Sono in tantissimi a volere un Air di grandi dimensioni. Pensiamo agli utilizzi lavorativi o agli studenti che avrebbero più spazio per i loro documenti, oppure, semplicemente, per la visione di un film o un video. Maggiore è la dimensione del pannello, maggiore sarà l’immersività che ne deriva.

Come detto, sono in tanti a desiderare un Air di grandi dimensioni. Queste sono le parole di Zac Hall del 2016:

“La mia speranza era che un MacBook dia la priorità alla “magrezza” rispetto alla potenza per offrire un display più grande in un involucro leggero. I MacBook più grandi sono MacBook più pesanti e gli schermi da 11, 12 e 13 pollici non sono l’ideale per me completo -volta […] Il mio MacBook preferito attualmente esistente è il MacBook da 12 pollici con display Retina. Ero affezionato alla nuova macchina l’anno scorso durante la mia recensione iniziale e la seconda generazione migliora la potenza e la durata della batteria. Va bene per scrivere e modificare foto e video leggeri. Ho venduto il mio MacBook all’inizio di quest’anno, tuttavia, poiché alla fine ho trovato lo spazio dello schermo troppo limitante per un comodo uso quotidiano. “

Questo è quello che scriveva Chance Miller giusto poche settimane or sono:

Ai miei occhi, questo MacBook Air più grande sarebbe identico al modello da 13 pollici in ogni modo, ma con un display più grande. Metterebbe l’accento sul fattore di forma sottile e leggero, prendendo il design sottile e leggero da 13 pollici e ridimensionandolo a 16 pollici. Non dovrebbe essere più potente. Dammi solo il MacBook Air con un display da 16 pollici e una batteria più grande per compensare l’impatto di quel display più grande. Questo sarebbe l’ultimo MacBook portatile per me e probabilmente per molte altre persone. Il MacBook Pro da 16 pollici è un’ottima macchina, ma con un peso di 4,8 libbre significa che è evidente nello zaino. Se hai bisogno della potenza offerta dal MacBook Pro da 16 pollici, allora è un’ottima opzione. La mia situazione, tuttavia, significa che non ho bisogno di quel potere, ma vorrei i 16 pollici di spazio sullo schermo.

Intanto, se desiderate l’Air attuale con SoC M1, sappiate che si trova al prezzo speciale di 959,00€ con spedizione gratuita su Amazon: semplicemente imperdibile.