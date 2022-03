iPhone 13 Pro Max: ecco la versione con USB C e jack da 3,5 mm

In queste ore scopriamo che un utente è riuscito a moddare il suo iPhone 13 Pro Max, introducendo una porta USB C e un cavo jack da 3,5 mm.

Questa non è la prima volta che parliamo di melafonini moddati dai fan; è da tempo che diversi utenti si divertono a modificare i propri dispositivi. Alcune mod sono molto semplici (pensiamo al cambio di colore dei telai dei propri device) a quelle avanzate che sostituiscono componenti essenziali.

C’è chi è riuscito a mettere il logo della mela retroilluminato con LED ma adesso, scopriamo che Yang Changshun è riuscito a modificare il suo iPhone 13 Pro Max inserendo una batteria più capiente, una porta USB C e un buco jack da 3,5 mm.

iPhone 13 Pro Max: la mod più incredibile che vi sia

Secondo quanto si legge, Yang ha cambiato i componenti chiave del suo device. Ha ottenuto prestazioni top e un’autonomia da record.Ha anche realizzato un video di 37 minuti su Weibo per svelare il procedimento adottato.

L’utente ha aggiunto due ventole dedicater al raffreddamento dello stesso e le ha integrate ad una scheda madre a doppio strato, riempiendo il tutto con della pasta termica. Così facendo, è riuscito ad ottenere un punteggio record di 870.244 su AnTuTu.

C’è anche una nuova batteria che ha permesso di godere di un’autonomia esagerata. Ricordiamo che il 13 Pro Max è uno dei migliori batteryphone di sempre.

Modified iPhone 13 Pro Max Ultra, added USB-C + 3.5mm interface, built-in dual cooling fans, doubled the battery life, and increased Antutu running points by 150,000. pic.twitter.com/PBw1JD4Ayc — DuanRui (@duanrui1205) March 24, 2022

Infine, il ragazzo è riuscito a inserire una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Le modifiche hanno funzionato perfettamente nel 13 Pro Max modificato.

Curioso come, nonostante l’USB C si stia imponendo come nuovo standard, Apple continua a non volerlo utilizzare. Non sappiamo se le cose cambieranno in futuro. Certo, sono tanti gli utenti che sul fronte della porta jack da 3,5 mm, continuano a richiederla con insistenza.

Ad ogni modo: non sappiamo che fine farà questo iPhone 13 Pro Max “Ultra” opportunamente moddato. Forse Yang lo venderà o, magari lo terrà semplicemente come cimelio nel suo studio.