Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus: su quali device lo vedremo?

Qualcomm svelerà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus nei prossimi mesi; sarà una piattaforma di punta dedicata ai flagship della seconda metà dell’anno.

Grazie ad un recente report trapelato online sappiamo che il nuovo SoC di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, verrà rilasciato a maggio. A dirlo è il portale di Onsitego. Certo, rispetto alle precedenti iterazioni Plus troviamo una roadmap anticipata, ma c’è un buon motivo.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, diventerà ufficiale all’inizio di maggio. Ci saranno molti brand di telefonia come Lenovo, Motorola, OnePlus e Xiaomi che hanno pronti i loro flagship dotati del suddetto chipset. In più, si apprende che il primo terminale con questo processore arriverà già a giugno.

Motorola Frontier sarà il primo device con Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Questo chip userà il nodo architettonico a 4 nm di TSMC. Il modello attuale invece, usa l’architettura di Samsung Foundry.

Tuttavia, il tasso di rendimento dello Snapdragon 8 Gen 1 è alquanto basso e per questo motivo la società vorrebbe passare a TSMC; basti pensare che tutte le soluzioni di MediaTek adottano questo sistema.

Ci sarà poi ancora un’architettura a tre cluster “1+3+4” così ripartita:

core Cortex X2;

core Cortex A710;

Cortex A510.

La frequenza massima della CPU sarà di 2,99 GHz, mentre la GPU riceverà un upgrade.

Oltre al Frontier di Motorola che godrà anche del primo sensore da 200 Megapixel, vedremo, con il suddetto chip, anche lo Xiaomi 12 Ultra; questo sarà il super flagship dell’OEM cinese e si dice anche che ci sarà un Lenovo Legion con la piattaforma in questione. Non di meno, in queste ore abbiamo appreso che anche i foldable del 2022 di Samsung riceveranno lo SD 8 Gen 1 Plus.

Cosa fa MediaTek?

Sappiamo tutti che il Dimensity 9000 usa il nodo di produzione a 4 nm di TSMC; sul fronte energetico, batte a mani basse lo Snapdragon 8 Gen 1, visto che risparmia più energia rispetto all’SD8 Gen1. Ad oggi, il chipmaker americano è rimasto indietro rispetto alla controparte taiwanese, perciò ecco spiegata la roadmap di lancio ravvicinata del modello Plus.