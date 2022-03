Xiaomi 12 Ultra si fa sempre più vicino e con un hardware estremo

Secondo gli ultimi leak pubblicati in rete sembra che Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare nel mese di maggio con un hardware estremo.

A distanza di pochi giorni dal lancio dell’incredibile serie Xiaomi 12, un leak ci porta a parlare nuovamente del modello più atteso di tutti: Xiaomi 12 Ultra. Quest’oggi, infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartphone con hardware estremo potrebbe essere più vicino che mai.

Secondo il leaker Mukul Sharma, riprendendo alcune informazioni di Pricebaba, il colosso cinese dovrebbe presentare il nuovo device premium durante il mese di maggio.

Un leak svela che Xiaomi 12 Ultra arriverà durante il mese di maggio

Considerando che già Xiaomi 12 Pro monta il miglior hardware attualmente disponibile sul mercato, è probabile che il modello Xiaomi 12 Ultra possa spingersi un po’ oltre per quanto riguarda il processore e la fotocamera principale. Sembra, infatti, che l’atteso device di fascia premium monti lo stesso display AMOLED a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz che troviamo su Xiaomi 12 Pro, con tanto di fotocamera punch hole centrale.

Inoltre, è altamente probabile che sarà presente una batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Per quanto riguarda il SoC, però, sembra che questa volta l’azienda abbia deciso di affidarsi al processore Qualcomm realizzato da TSMC e non da Samsung: secondo le ultime indicazioni pubblicate in rete, sembra che la versione realizzata da TSMC abbia dalla sua una migliore gestione termica – sappiamo bene che il SoC ha qualche difficoltà da questo punto di vista – e anche un clock più potente.

Per differenziarlo dallo Snapdragon 8 Gen 1 “classico” che trova posto sulla serie Xiaomi 12, sembra che questa variante del processore verrà annunciata con il nome di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Non è ancora chiaro se TSMC sarà in grado di garantire alti volumi di produzione già a partire dal mese di maggio, pertanto non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire quali saranno i programmi ufficiali del colosso cinese.