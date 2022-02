Motorola Frontier si mostra in un nuovo render

In queste ore, grazie al noto tipster Evan Blass (@evleaks), scopriamo l’estetica finale del futuro flagship di Motorola, Frontier, con sensore da 200 mpx.

Meno di un mese fa, si è appreso che il Motorola Frontier si sta preparando al debutto. La caratteristica principale di questo device sarà il sensore della fotocamera con una risoluzione da record. Dovrebbe essere il primo smartphone a presentare l’ISOCELL HP1 da 200 MP presentato da Samsung lo scorso settembre (o un sensore da 194 MP). Il design di Motorola Frontier non è un grande segreto, ma oggi possiamo dare un’occhiata al device nella sua interezza.

Motorola Frontier: una fotocamera mai vista prima su un telefono

Lo ha condiviso con il grande pubblico il noto insider della rete Evan Blass, che è sempre molto preciso nelle sue affermazioni. Visivamente, il Motorola Frontier è un dispositivo sottile con un corpo curvo nella parte anteriore e posteriore. Il design della fotocamera ricorda il blocco fotografico dello Xiaomi Civi. Un po’ più in basso: un paio di sensori sono di dimensioni più modeste.

Sul bordo inferiore, c’è una porta di tipo C, una griglia per altoparlanti e uno slot per schede SIM. Notiamo che il jack per cuffie da 3,5 mm non sarà disponibile qui. La data di rilascio del Frontier non è stata annunciata. Forse apparirà al MWC 2022. Sappiamo che lo smartphone dovrebbe offrire un chipset Snapdragon 8 Gen 1, uno schermo da 6,67 pollici con refresh rate di 144 Hz e risoluzione FullHD+, fino a 12 GB di RAM, una batteria da 4500 mAh con ricarica cablata da 125 watt e wireless da 50 W.

Motorola ha svelato un teaser per annunciare che al Mobile World Congress (MWC) 2022 che si apre il 28 febbraio, mostrerà un nuovo smartphone della famiglia Edge. Ad oggi, i tipster concordano sul fatto che l’azienda voglia annunciare il dispositivo di punta Moto Edge 30 Pro.

Inoltre, secondo le informazioni disponibili, lo smartphone avrà un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di punta con un modem Snapdragon X65 5G avanzato, 8/12 GB di RAM e storage da 128/256 GB.

Lo smartphone ha un display OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 1080×2400 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il dispositivo avrà uno snapper frontale da 60 megapixel; e una tripla fotocamera posteriore in una configurazione: 50 + 50 + 2 megapixel.

Sotto la scocca troveremo una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68W. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 12 out of the box e skin MyUX.