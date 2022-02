Mobile World Congress 2022: le novità più attese

Il Mobile World Congress è alle porte e fra pochi giorni i produttori di telefonia sveleranno le ultime novità tecnologiche: ecco cosa aspettarci.

Oramai ci siamo: il Mobile World Congress inizierà il prossimo 28 febbraio e durerà fino al 3 marzo; si terrà, come di consueto, a Barcellona, in Spagna. Finalmente l’evento torna dal vivo in presenza e molte società hanno iniziato a fornire anteprime e trailer di cosa aspettarci. Fra i protagonisti della kermess ci saranno OPPO, Honor e Samsung che sveleranno tante grosse novità, ma andiamo con ordine.

Mobile World Congress: quali saranno i grandi eventi?

Partiamo proprio dal colosso cinese OPPO che, in anticipo rispetto al MWC 2022, svelerà la line-up di punta, la serie Find X5. Ci sarà anche il super top di gamma X5 Pro realizzato in comunione con Hasselblad (per quanto riguarda il comparto foto) e presenterà l’inedito chip neurale MariSilicon X dedicato alla registrazione video. Sotto la scocca dei top di gamam ci sarà il SoC Snapdragon 8 Gen 1, l’ammiraglia di Qualcomm per la prima metà del 2021. Lecito ipotizzare un focus sui nuovi prodotti durante l’evento di Barcellona.

Honor potrebbe stupirci: l’azienda cinese, un tempo sotto l’ala di Huawei, presenterà la serie di punta Magic 4 che vedrà ben tre modelli all’orizzonte: ci sarà un’iterazione standard, una Plus e una Pro con il solito SD8 Gen 1 di Qualcomm a tenere accese le luci. Questa versione potrebbe presentare una fotocamera di pregio con due sensori da 50 Mpx uniti ad ottiche periscopiche e ToF 3D.

Spostiamoci ora su Samsung: l’azienda coreana ha presentato da poco la linea Galaxy S22 e la gamma di tablet premium Tab S8. Ci domandiamo cosa possa mostrare durante il MWC, ma qualche idea ce la siamo fatta: probabilmente, potrebbe fornire nuovi dettagli sui pieghevoli in arrivo, ma potrebbe anche svelare i laptop Windows proprietari. Qualcuno suggerisce che vedremo anche i mediogamma Galaxy A, ma per ora si tratta di mere speculazioni.

Le grandi Big cinesi come Xiaomi e Huawei potrebbero svelare invece delle proposte internazionali dei modelli usciti in Cina. Mentre Nokia potrebbe stupirci con nuovi mediogamma facenti parte della serie G. Grande attesa per Realme ma considerando che ha svelato ora il 9 Pro e il 9 Pro Plus, dubitiamo di vedere ulteriori device.

Ad ogni modo, restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.