Samsung Galaxy S22 Ultra: resistente è dire poco!

Samsung Galaxy S22 Ultra si è dimostrato essere un campione di robustezza e resistenza, grazie ai suoi ottimi materiali di cui è dotato.

Il canale PBKReviews ha condotto una serie di test volti a valutare la robustezza del nuovo flagship Samsung Galaxy S22 Ultra. Gli esperti hanno messo in scena un vero e proprio set di prove con varie difficoltà e lo smartphone non solo è stato graffiato, piegato, maltrattato e insultato (no, scherziamo, queste due cose no…), ma anche gettato sotto le ruote di una vettura in corsa.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un bizzarro test sulla durata

Si è deciso di iniziare il test con un test di impermeabilità; all’interno dello stesso Galaxy S22 Ultra è stato immerso in un piccolo contenitore d’acqua. È sopravvissuto alla nuotata con onore per un’ora e ha continuato a funzionare correttamente come se non ci fosse stato alcun tentativo di annegarlo. I test di perforazione hanno dimostrato che il vetro del display del Galaxy S22 Ultra si graffia quando si utilizza uno prodotto avente un livello di durezza di 7 sulla scala di Mohs. Sulla superficie posteriore sono comparsi graffi appena percettibili dopo l’esposizione a uno strumento con 8 livelli di durezza.

La struttura unibody in Armor Aluminium del Samsung Galaxy S22 Ultra si è rivelata essere la migliore. Al contatto con la lama, la vernice si sfalda; bisogna fare ogni sforzo per causare seri danni. L’ammiraglia si è comportata bene nei bend test; è indistruttibile e ha retto qualsiasi tentativo di piegatura. Ma lo stilo, con il dovuto sforzo, si può rompere con facilità. Al termine dei test sullo smartphone, gli esperti hanno deciso di “passare sopra” al dispositivo con un’automobile. Inutile dirvi che il telefono è resistito senza alcun problema alle sollecitazioni.