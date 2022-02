OPPO Watch Free arriva in Italia e si compra su Amazon ad un prezzo WOW

Il nuovo wearable di OPPO, il Watch Free, sbarca finalmente in Italia su Amazon al prezzo speciale di 99€; affrettatevi, è in preordine.

Anche in Italia arriva finalmente il nuovissimo OPPO Watch Free, un dispositivo wearable di ultima generazione, dotato di display AMOLED e altre features incredibili a soli 99€ su Amazon.

OPPO Watch Free: meno di 100€ per uno smartwatch incredibile

Finalmente è possibile preordinare il meraviglioso nuovo smartwatch del colosso cinese OPPO; si chiama Watch Free ed è appena preordinabile sul sito di Amazon a 99€. Sappiate che le spedizioni partiranno dal prossimo 17 febbraio e saranno gratis per gli utenti abbonati al servizio Prime. Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Stiamo parlando di un bellissimo wearable da polso, con display AMOLED, moltissime funzionalità e 100 modalità di allenamento. Vi consigliamo di affrettarvi a prenotarlo prima che finiscano le scorte.

Il suo pannello consente di avere una visibilità altissima grazie alla tecnologia di cui è dotato ed è anche molto ampio, grazie ai suoi 1,64 pollici. Risulta leggero e compatto, perfetto per chi cerca un device da polso discreto ma funzionale, oltre che esteticamente molto accattivante.

Gestisce molto bene le notifiche provenienti dalle chiamate, messaggi e social media. Basta collegar il gadget al telefono via Bluetooth e il gioco è fatto. Quando ci si allena, OPPO Watch Free riconoscerà automaticamente l’allenamento o, in alternativa, si potrà avere il supporto a più di 100 modalità di workfout differenti. Se amate le immersioni, potete stare tranquilli: resiste bene anche fino a 5 ATM. Rileva il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello di ossigenazione presente nel sangue. L’autonomia poi, è super: due settimane con una singola carica e si ricarica in un battibaleno grazie alla tecnologia Super VOOC.