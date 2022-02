HONOR porta Magic4 al MWC: il teaser svela un design incredibile

Tramite un video teaser HONOR annuncia ufficialmente l’arrivo della serie Magic4 al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

HONOR scalda i motori e annuncia ufficialmente la sua presenza al MWC (Mobile World Congress) di Barcellona con HONOR Magic4 series, i nuovi smartphone Android di fascia alta pensati per competere con gli altri big del settore come la serie Samsung Galaxy S22.

HONOR Magic4 series sarà svelata al MWC di Barcellona

Il prossimo 28 febbraio, infatti, il colosso cinese svelerà ufficialmente HONOR Magic4, HONOR Magic4 Pro e HONOR Magic4 Pro+: i device, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, monteranno i processori MediaTek Dimensity 9000 (Magic4) e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Magic4 Pro e Magic4 Pro+). Di spessore anche il resto della scheda tecnica che vede l’arrivo di pannelli OLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10+ e molto altro, Android 12 con la Magic UI 6.0 e un comparto fotografico di primo livello.

A tal proposito, sembra quasi assicurato che HONOR Magic4 monti un sensore principale da 50 MP, uno ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 16 MP; il modello Magic4 Pro, invece, è atteso con un sensore telescopico da 50 MP con zoom digitale 100x, un sensore monocromatico da 50 MP e una doppia fotocamera selfie da 13 MP.

Di alto livello anche la batteria: da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W per Magic4, e con supporto alla ricarica rapida a 100W su cavo (50W in wireless) per i modelli Magic4 Pro e Magic4 Pro+. Insomma, c’è tutto per far sì che i nuovi device sappiano conquistarsi un posto tra i migliori smartphone Android del 2022.