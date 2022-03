Samsung crede che Find N di OPPO sia suo: scivolone su Twitter

Samsung ha pubblicato su Twitter un commento di risposta molto positivo a un tweet che ha come protagonista OPPO Find N: che succede?

OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole di OPPO, è stato lodato in lungo e in largo per via del suo design ricercato e dal forte sapore premium, a tal punto di ricevere i complimenti su Twitter da parte di Samsung.

Infatti, in uno scambio di battute piuttosto singolare, l’account Twitter ufficiale di Samsung ha pubblicato il commento “Pretty ah-mazing!” sotto una GIF pubblicata da un PR di OPPO e OnePlus che aveva come protagonista proprio OPPO Find N.

Samsung fa i complimenti a OPPO Find N su Twitter: verità o scivolone?

Non è ancora chiaro se il commento di Samsung in risposta al post su Twitter sia stato voluto o frutto di un errore. Il web, infatti, si divide tra chi ritiene che il social media manager di Samsung abbia erroneamente scambiato OPPO Find N per un device del colosso sudcoreano, e chi invece è convito che Samsung si sia congratulata con OPPO per aver realizzato un device effettivamente molto valido.

Pretty ah-mazing! 🤩 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) March 24, 2022

OPPO Find N, lo ricordiamo, ha almeno quattro vantaggi esclusivi rispetto Samsung Galaxy Z Fold3 (il suo competitor naturale), ovvero:

Un display con rapporto di forma in 18:9 che risulta molto più semplice e appagante da utilizzare anche con una mano;

Una cerniera appositamente sviluppata per eliminare la classica piega del display lungo l’asse verticale centrale del telefono;

Un comparto fotografico triplo di gran lunga più prestante rispetto quello presente su Samsung Galaxy Z Fold3;

Un prezzo di vendita molto più contenuto e quindi più a buon mercato rispetto il foldable di Samsung.

OPPO Find N è così apprezzato dalle persone e dalla stampa di settore, che sono in molti ad auspicare che Samsung Galaxy Z Fold4 copierà alcune delle feature del foldable di OPPO. Gli utenti sono rimasti positivamente colpiti dalla qualità del device nonostante si tratti della prima volta per OPPO.

Cosa ne pensate del tweet di risposta di Samsung?