Xiaomi punta a lenti Leica per i prossimi top di gamma?

Ci sono importanti indicazioni che i prossimi smartphone premium di Xiaomi monteranno fotocamere Leica: tutti i dettagli.

Da ormai diversi anni uno degli aspetti più importanti degli smartphone sono le fotocamere, soprattutto quando si parla di device di fascia alta, e sembra che Xiaomi abbia intenzione di alzare l’asticella a un nuovo livello siglando niente di meno che una partnership con Leica.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali né da Xiaomi né da Leica, ci sono chiare indicazioni che il colosso cinese sta effettivamente lavorando a un nuovo smartphone con fotocamere Leica.

I prossimi smartphone Xiaomi monteranno fotocamere Leica?

L’utente kacskrz di XDA, infatti, ha scoperto alcune stringhe all’interno dell’applicazione Galleria inclusa nella versione cinese della MIUI. Entrando nel dettaglio, le stringhe di codice fanno riferimento ad alcuni filtri per foto e video che chiamano in causa Leica: è possibile che l’effetto finale scelto dall’utente sia una reminiscenza di alcune particolari fotocamere del brand tedesco.

Ecco i filtri potenzialmente disponibili in questo smartphone di fascia alta non ancora svelato: Leica Monochrom, Leica Monochrom HC (High Contrast), Leica Natural e Leica Vivid. Xiaomi non è il primo brand di alto livello a stringere un patto di collaborazione con Leica: già Huawei, infatti, può godere di una partnership con la compagnia tedesca con lo smartphone Huawei P50 Pro (e non solo).

Un controllo rapido sull’attuale versione dell’applicazione Galleria nella MIUI non offre la possibilità di utilizzare i sopracitati filtri, sebbene siano effettivamente presenti a livello di codice. È probabile che il colosso cinese stia attendendo il lancio del nuovo smartphone per poi eventualmente rendere disponibile i filtri anche per gli altri device con un semplice aggiornamento dell’applicazione – non crediamo siano necessarie particolari specifiche hardware per poterli utilizzare.

Considerando il lancio di Xiaomi 12 Series di pochi giorni fa, è difficile prevedere quale potrebbe essere questo nuovo smartphone di fascia alta munito di fotocamere Leica: che si tratti del tanto atteso e chiacchierato Xiaomi 12 Ultra?