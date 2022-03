House of the Dragon: tutto pronto per la serie in arrivo questa estate

House of the Dragon sarà trasmessa in esclusiva su HBO Max a partire dal prossimo 21 agosto: sarà costituita da 10 episodi.

Finalmente ci siamo, è proprio il caso di dirlo: House of the Dragon, la serie cult che ci riporterà nell’incredibile mondo fantasy di Game of Thrones, sarà trasmessa per la prima in esclusiva a partire dal 21 agosto di quest’anno, pronta a infuocare un’estate che si prospetta bollente già di suo.

Nata come spin-off della celebre serie campione di incassi (e di premi) Game of Thrones, House of the Dragon si concentrerà maggiormente sulle vicissitudini che riguarderanno la Casa dei Targaryen; com’è ormai noto da tempo, tutti gli eventi saranno collocati molto tempo prima rispetto le vicende che sono state raccontate in Game of Thrones – ma non per questo saranno meno avvincenti e ricchi di colpi di scena.

House of the Dragon: si parte dal prossimo 21 agosto

Proprio come la serie “madre”, anche House of the Dragon è tratta da un libro scritto da George R.R. Martin: “Fuoco e sangue“, pubblicato nel 2019, funge quindi da base da cui saranno tessute tutte le storie che impareremo a conoscere dal 21 agosto in poi. Il famoso scrittore è direttamente coinvolto nella realizzazione dello show in qualità di produttore esecutivo, mentre al suo fianco sarà presente Miguel Sapochnik – già noto al pubblico per aver diretto sei episodi di Game of Thrones.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi, di cui però non si conosce la lunghezza: con tutta probabilità saranno di almeno 50 minuti l’uno, con il primo episodio da un’ora e più. La serie TV, girata per la maggior parte in Inghilterra, avrà un cast stellare: oltre a Matt Smith, famoso per la sua interpretazione come undicesimo Dottore in Doctor Who e il Principe Filippo in The Crown, saranno presenti anche Rhys Ifans (Notting Hill, Lizard nei film di Spider-Man), Olivia Cooke (Ready Player One, Sound of Metal) e molti altri.

La serie TV, esclusiva di HBO Max, in tutta probabilità sarà trasmessa anche in Italia in esclusiva con Sky (che aveva già trasmesso l’intera serie di Game of Thrones).