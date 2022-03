La domanda di smartphone sta rallentando, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che la domanda di smartphone stia rallentando drasticamente; a dirlo è il noto fornitore e produttore di chipset taiwanese, TSMC.

Si legge che, il presidente della società Mark Liu, ha dichiarato che la domanda di elettronica di consumo (pensiamo ai telefoni, ai PC e alle televisioni) sta rallentando drasticamente a causa dei nuovi lockdown in Cina legati al Coronavirus e a causa della crisi in Ucraina.

Andiamo con ordine: per chi non lo conoscesse, TSMC è uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo, nonché il primo partner commerciale di Apple. Parliamo dell’azienda che produce i chip facenti parte della serie A e M che vengono inseriti nei gadget che più amiamo. Da notare che l’affermazione di Liu è stata condivisa anche dal portale Asia Nikkei.

Si scopre che gli utenti stanno perdendo sempre più interesse nei confronti deglio smartphone (almeno per quanto riguarda il mercato asiatico) e il CEO della filiera produttiva avverte che potrebbe esserci un aumento del costo dei materiali e dei componenti. Afferma che “la pressione geopolitica attuale potrebbe eventualmente essere trasferita sui consumatori“.

Tutti nel settore sono preoccupati per l’aumento dei costi lungo l’intera catena di approvvigionamento… L’industria dei semiconduttori ha già sperimentato direttamente tale aumento dei costi”, ha affermato Liu, aggiungendo che quest’anno il settore è anche preoccupato per le incertezze macroeconomiche.

Liu ha affermato che TSMC non sta cambiando i suoi obiettivi di crescita e non è ancora in grado di soddisfare la domanda dei clienti con la sua attuale capacità. L’azienda prevede di riorganizzare e dare priorità agli ordini per “aree che vedono ancora una buona domand”a.