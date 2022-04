Huawei Mate X3: certificato e pronto al lancio

Huawei Mate X3 si mostra online; il suo debutto è sempre più vicino, stando a quanto rivelano i portali TENAA e 3C.

Poche settimane fa, un device Huawei avente numero di modello PAL-AL000 è stato approvato dall’ente cinese TENAA. Si ipotizza che questo device compatibile con le reti 4G debutterà presto in Cina con il moniker Mate X3. Adesso si scopre anche che ha ricevuto l’approvazione da parte dell’agenzia asiatica 3C.

Praticamente, il dispositivo di casa Huawei PAL-AL00 potrebbe presentare un caricatore in grado di godere della fast charge cablata da 66W. Ad oggi, non sappiamo se questo sarà incluso nella confezione o se si dovrà acquistare separatamente, come fanno già Apple, Samsung e Xiaomi da diverso tempo.

Come detto, il portale 3C conferma che il device PAL-AL00 sarà compatibile solo con le reti 4G LTE. Visto che gode della certificazione TENAA e 3C, il suo debutto è previsto per i prossimi giorni/settimane.

Cosa sappiamo del nuovo Huawei Mate X3?

Purtroppo, il TENAA non ha rivelato le specifiche del Mate X3. Dal portale sappiamo solo che disporrà di una batteria da 4.500 mAh e che sarà basato su HarmonyOS 2.0.1. Sarà alimentato Kirin 9000 4G, lo stesso chip che si trovava sotto la scocca del Mate X2.

Godrà di schermi OLED ad alta frequenza di aggiornamento e di una cerniera migliorata. Ad oggi, non abbiamo ulteriori dettagli; restate connessi per saperne di più nei giorni a venire.

Huawei Mate X2: le specifiche tecniche

Il Mate X2 presenta uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione di 1160 x 2700 pixel. C’è ovviamente, un pannello pieghevole da 8 pollici con 280 x 2480 pixel. Il processore Kirin 9000 si trova sotto il dispositivo con 6 GB o 8 GB di RAM e arriva con 256 GB di storage nativi.

Presenta una selfiecam da 16 megapixel e ha una main camera da 50 megapixel, un’ottica ultrawide da 16 Mega, un tele da 12 megapixel e un tele periscopico da 8 Mega. A supporto del tutto, troviamo una batteria da 4.500 mAh con fast charge rapida da 55W.