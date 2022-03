Huawei: ecco la prima cover al mondo dotata di modem 5G

La nuova cover realizzata da Huawei potrebbe consentire ai suoi flagship dotati di modem 4G LTE di ricevere il supporto per le reti next-gen. Ecco come dovrebbe apparire il tutto.Certo, sappiamo tutti che il colosso cinese è un’azienda leader nel settore del 5G, ma a causa dei ban statunitensi, la compagnia ha dovuto dire addio

Certo, sappiamo tutti che il colosso cinese è un’azienda leader nel settore del 5G, ma a causa dei ban statunitensi, la compagnia ha dovuto dire addio alle tecnologie americane e a molte altre cose. Fra tutte, citiamo l’approvviggionamento di semiconduttori per la sua consociata HiSilicon, al Play Store e ai Play Services di Google. Di fatto, le ultime proposte di punta del brand sono arrivat sul mercato con un ecosistema proprietario (AppGallery) e con il modulo LTE.

Adesso scopriamo che l’azienda sta studiando un modo per aggirare i ban attraverso la creazione di una cover dotata di modem 5G; in queste ore abbiamo potuto vedere un sample online di come apparirà sul mercato.

La cover 5G di Huawei potrebbe essere una svolta

La prima custodia per smartphone che consentirà ai device 4G di supportare il 5G arriverà presto sul mercato. Ora, il tipter @changan ha pubblicato un’immagine della stessa anche se possiamo notare che l’immagine risulta essere leggermente fuori fuoco. Il case sembra disporre di uno slot per la SIM all’interno della custodia stessa, ma ci facciamo una domanda: “Quanto sarà spessa?” Sarà realizzata da un partner del marchio?”

Ad ogni modo, sembra essere una normalissima custodia in silicone mordido e in colorazione arancione; i moduli non dovrebbero rendere più spesso il case, ma aspettiamo di vederla in azione non appena la compagnia la annuncerà al mondo.In più, non sappiamo se sarà prodotta per il P50, il P50 Pro, uno dei tanti midrange Nova o per il foldable P50 Pocket.

Fra le altre cose, c’è grande attesa per il nuovo foldable del marchio, il Mate X3 prossimo al debutto. Restate connessi.