Redmi Note 12 series è già pronta al lancio con questi SoC MediaTek?

Un inedito rumor pubblicato da Digital Chat Station svela che Redmi Note 12 potrebbe arrivare durante il Q2: cosa sappiamo sui device?

A distanza di pochissimi giorni dall’arrivo in Italia di Redmi Note 11 Pro+ 5G, Note 11S 5G e 10 5G, ci ritroviamo già a parlare di Redmi Note 12 series in quanto sembra che il colosso cinese legato a Xiaomi abbia intenzione di presentarla durante il Q2 di quest’anno.

Infatti, secondo le informazioni pubblicate dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station su Weibo, sembra che Redmi abbia intenzione di presentare i nuovi device durante il mese di aprile o al massimo maggio con display LCD o OLED caratterizzati da una fotocamera punch hole centrale.

Redmi Note 12 è pronta al lancio per il Q2 di quest’anno?

Il rumor pubblicato da Digital Chat Station è in linea con la nuova strategia annunciata da Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group China e general manager di Realme, che prevede il lancio di una nuova serie di smartphone della serie Note ogni sei mesi e non più ogni anno.

Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il processore scelto per la nuova serie di smartphone di fascia medio alta, con tutta probabilità l’azienda si affiderà a due SoC finora ben accolti dal mercato: MediaTek Dimensity 8000 e MediaTek Dimensity 1300. Sebbene non siano potenti quanto il SoC di fascia alta MediaTek Dimensity 9000, sono comunque in grado di assicurare buone prestazioni e un rapporto qualità/prezzo difficilmente comparabile con i processori Qualcomm di fascia media.

Per quanto la scheda tecnica dei device sia ancora avvolta nel mistero, è probabile che la serie Redmi Note 12 disponga del supporto alla ricarica rapida da 120W e 67W presente rispettivamente su Redmi Note 11 Pro+ e Redmi Note 11 Pro.

La probabile data di lancio di Redmi Note 12 series

A parte le minime informazioni a nostra disposizione circa la scheda tecnica dei device, ci sono buone possibilità che l’azienda svelerà la data di lancio ufficiale di Redmi Note 12 series entro le prossime settimane.