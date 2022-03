Redmi Note 11 Pro+ 5G, Note 11S 5G e 10 5G: connettività 5G per tutti

Xiaomi annuncia gli smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G: scopriamo tutti i dettagli sui device.

Nelle scorse ore Xiaomi ha svelato un tris di smartphone Redmi davvero niente male: Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G.

In questa news ci focalizzeremo sul primo dei tre, anche perché l’unico al momento disponibile per il nostro mercato, ma parleremo anche in generale degli altri due e delle loro caratteristiche.

Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G: caratteristiche e design

Redmi Note 11 Pro+ 5G ha il compito di prendere in carico l’eredità della serie Redmi Note e portarla a un livello superiore. Per rispondere a questa gravosa esigenza, dovuta anche all’aggressiva strategia di altri brand nel mercato di fascia media, Redmi ha pensato bene di mettere in campo alcune caratteristiche che non passano inosservate.

La specifica che forse risulta più interessante è senza ombra di dubbio il supporto alla ricarica rapida da 120W: la batteria da 4500 raggiunge il 100% di carica in appena 15 minuti, dandovi la possibilità di continuare a utilizzare il device per molte ore nel tempo di una doccia. Lo smartphone monta una fotocamera posteriore tripla costituita da un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; il sensore Samsung HM2 da 108 MP è pensato per garantire scatti di qualità anche nelle condizioni scarsa illuminazione, merito anche del doppio OIS nativo.

Frontalmente il display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ dispone di una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz, mentre sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 920.

Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G

Passando poi agli altri due smartphone Redmi annunciati in queste ore, entrambi i device sono muniti di processori MediaTek: il modello Redmi Note 11S 5G monta il SoC MediaTek Dimensity 810, mentre Redmi 10 5G il chip MediaTek Dimensity 700. Sotto la scocca di Note 11S 5G è presente una batteria da 5000 mAh mentre la fotocamera tripla principale monta un sensore da 50 MP; Note 10 5G, invece, monta una batteria sempre da 5000 mAh, una fotocamera doppia posteriore con sensore principale da 50 MP e display a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Prezzo e disponibilità

Redmi Note 11 Pro+ 5G sarà disponibile a partire dal 6 aprile nelle seguenti configurazioni:

6+128 GB a 449,9€;

8+128 GB a 479,9€;

8+256 GB a 499,9€.

L’azienda, inoltre, annuncia che nella fase di lancio saranno disponibili alcune promozioni per acquistare le varianti rispettivamente al prezzo di 379,9€, 399,9€ e 479,9€.

Per quanto riguarda Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G, la compagnia non ha ancora svelato la disponibilità e il prezzo per il nostro mercato. Torneremo a parlarne quando ci saranno novità in merito.