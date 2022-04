Un utente ha inserito una porta Lightning su un Samsung Galaxy

Un utente ha inserito una porta Lightning all’interno di un Samsung Galaxy: si pensava ad un pesce d’aprile, ma in realtà è tutto vero.

Sì, qualcuno ha davvero inserito una porta Lightning all’interno di un telefono Samsung Galaxy e si è scoperto che questa funziona senza alcun problema. Facciamo un passo indietro: alcuni mesi fa, l’ingegnere Ken Pillonel ha fatto ciò che la mela non ha mai fatto: realizzare un melafonino con una porta USB-C. Ora, però, forse in occasione del 1° aprile, ha voluto trollare il mondo intero, costruendo un telefono Android con un connettore Lightning.

Il Samsung con porta Lightning: perché?

Pillonel ha realizzato questo progetto solo per divertimento. Ha utilizza un Samsung Galaxy A51 e ha deciso che l’aggiunta di una porta lightning avrebbe “bilanciato il caos” dopo l’iPhone ibrido uscito un anno fa.

Bisogna dire che l’intero processo costruttivo non è affatto uno scherzo; il telefono con Android è dotato di un caricatore funzionante e di un trasferimento dati che va alla grande.

L’utente ha così riferito ad Engadget:

I cavi Lightning venduti da Apple non sono ‘stupidi’. Caricheranno solo i dispositivi Apple. Quindi ho dovuto trovare un modo per indurre il cavo a pensare che fosse collegato a un dispositivo Apple. E il tutto deve adattarsi all’interno del telefono, che è un’altra sfida in sé.

La maggior parte degli utenti vedrà questa idea come una sorta di downgrade poiché gli Android utilizzano le porte USB-C, sempre più popolari e mainstream.

Il connettore lightning è lo standard di Apple da quasi dieci anni e in molti sperano che l’azienda di Cupertino possa abbandonare la suddetta porta in favore di un semplice cavo USB C.

Per chi lo ricorda ancora, la mela, durante il keynote di settembre 2012, Phil Schiller disse che il cavo Lightning come il “connettore moderno per il prossimo decennio“.

Si dice che Apple alla fine toglierà dal commercio il Lightning, ma non sappiamo ancora quando accadrà. Secondo diversi tipster, i nuovi melafonini full wireless senza la suddetta porta dovrebbero arrivare sul mercato nei prossimi anni. Pillonel poi conclude.