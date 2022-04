Xiaomi 12 Ultra arriverà anche con un telaio in ceramica?

Un inedito rumor pubblicato da Digital Chat Station svela che Xiaomi 12 Ultra sarà disponibile con un telaio in ceramica e in pelle.

Dopo le ultime indiscrezioni circa la probabile scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra, torniamo nuovamente a parlare dell’atteso smartphone premium del colosso cinese in quanto Digital Chat Station ha pubblicato un rumor in cui annuncia che il device sarà presto disponibile anche con telaio in ceramica e in pelle.

Pronto a prendere il suo posto di fianco i fratelli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, il quarto modello della fortunata serie avrà dalla sua alcune caratteristiche uniche e singolari. Rispetto alla lavorazione in vetro, la ceramica non solo conferisce al device un taglio più ricercato e professionale, ma garantisce anche maggiore resistenza ai graffi e in generale offre una migliore durabilità all’utilizzo.

Xiaomi 12 Ultra monterà un telaio in ceramica?

Xiaomi 12 Ultra, come dicevamo a inizio articolo, è atteso con una scheda tecnica estremamente interessante: si parla di un device munito del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, una versione del nuovo processore di fascia alta di Qualcomm realizzato da TSMC invece che da Samsung. Questa variante garantirebbe un clock più elevato del processore, migliori consumi e una migliore gestione termica nonostante sia prodotto con processo produttivo a 4 nm.

Frontalmente è previsto un display OLED a risoluzione Quad HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W e un modulo fotografico triplo realizzato in collaborazione con Leica; gli ultimi rumor indicano che il modulo occuperà buona parte della porzione superiore del telefono.

Quando sarà presentato Xiaomi 12 Ultra?

Ci sono buone possibilità che il colosso cinese presenterà Xiaomi 12 Ultra durante il mese di maggio: gli ultimi rumor indicano che lo smartphone sarà inizialmente esclusiva del mercato interno (Cina) ma per poco tempo. Si presume che il lancio in Europa, infatti, avverrà ad appena 1-2 settimane dalla presentazione in Cina, ma non si hanno notizie per quanto riguarda il probabile prezzo di lancio.