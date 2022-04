HONOR ha in cantiere un tablet di fascia alta che non teme l’iPad Pro

Un inedito rumor indica che HONOR avrebbe in programma il lancio di un tablet di fascia alta con una singolare versione del Dimensity 9000.

In queste ore è trapelata online la probabile scaletta dei nuovi device di HONOR che, oltre a lanciare una nuova serie di laptop, dovrebbe anche presentare un nuovo tablet di fascia alta costituito dalla presenza di una singolare versione del processore mobile MediaTek Dimensity 9000.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete dal leaker Factory Manager, scopriamo che il colosso cinese avrebbe tra le mani un tablet munito di un “processore molto potente“: si tratterebbe di un chip che dovrebbe rappresentare la punta di diamante del settore per tutto il 2022.

HONOR ha in cantiere un tablet di fascia alta con una nuova versione del Dimensity 9000

Sebbene il leaker non abbia esplicitamente svelato il nome del nuovo processore, ha sottolineato che si tratta di “un’altra versione” del processore MediaTek Dimensity 9000 con una frequenza di esercizio superiore a quella che conosciamo. Questa singolare versione sarebbe esplicitamente indicata per i tablet e i notebook di nuova generazione e, sempre secondo le informazioni rilasciate dal leaker, non dovrebbe trovare posto nei dispositivi mobile (smartphone).

Non è la prima volta che HONOR lancia un tablet con un processore di questo tipo: anche l’anno scorso, infatti, la compagnia cinese aveva presentato il modello HONOR V7 Pro munito del processore MediaTek Kompanio 1300T: si tratta di octa-core con processo produttivo a 6 nm costituito da quattro core Cortex A78 per i task di alto livello e quattro core Cortex A55 per i task di basso livello.

Con tutta probabilità, secondo le informazioni leak, il nuovo processore di MediaTek dovrebbe fare parte della famiglia di SoC Kompanio. Senza ulteriori indicazioni sul nuovo tablet di HONOR, non ci resta che attendere il lancio fissato per il prossimo mese.