Ufficiale: la Serie 30 di TCL è arrivata in Italia

TCL annuncia la disponibilità in Italia dei nuovissimi smartphone della Serie 30.

TCL Communication annuncia la disponibilità dei nuovissimi TCL 30 e TCL 30+. I due dispositivi condividono un design ultrasottile, un display NXTVISION 6.7″ FHD+ AMOLED con funzionalità per la protezione degli occhi e una robusta batteria da 5010mAh. Entrambi godono poi di una smart cam tripla da 50MP, con il TCL 30+ equipaggiato anche con una fotocamera frontale grandangolare da 13MP, ricarica veloce da 18W e memoria da 128GB. Per chi cerca uno smartphone certificato AER, sia TCL 30 che TCL 30+ sono Android Enterprise Recommended verificati.

TCL smartphone Serie 30

Entrando nel dettaglio, TCL 30SE offre immagini spettacolari e una solida performance a un prezzo super competitivo. Dotato della tecnologia proprietaria NXTVISION, TCL 30SE permette di catturare tutti i momenti importanti con la tripla fotocamera AI da 50MP e conservarli grazie ad un ampio storage fino a 128GB. La batteria da 5000mAh regala giorni interi senza caricabatteria, mentre il design minimalista con curve raffinate offre un comfort unico al tatto.

TCL 30E è invece progettato per coloro che sono cresciuti sui social media e videogiocando. Con una doppia fotocamera da 50MP e 64GB di ROM, c’è ampio spazio per salvare video, foto e informazioni personali. Il display NXTVISION da 6,52 pollici HD+ Mini-notch è semplicemente brillante, fatto per coloro che non possono vivere senza lo streaming dei loro film preferiti.

La robusta batteria da 5010mAh di TCL 30+ e TCL 30 solleva dalla preoccupazione di non avere abbastanza energia e supporta facilmente tutte le attività quotidiane. TCL 30+ è anche dotato di 18W Fast Charging per ottenere una rapida spinta di energia quando necessario. TCL 30SE e TCL 30E invece sono equipaggiati con una batteria da 5000mAh e funzione 15W Fast Charging per il modello 30SE.

Tutti i telefoni sono dotati di Smart Power Saving and Charging, che ricorda in modo intelligente le abitudini di sonno dell’utente basando poi la routine di ricarica quotidiana, che viene ritardata fino a poco prima del risveglio, per migliorare fino al 16% la durata della batteria. Per una veloce pulizia, è inoltre disponibile la funzione Intelligent Photo Cleaning per filtrare automaticamente le foto sovraesposte o le copie multiple e tutti i dispositivi sono dotati di Face Key, funzione che utilizza la biometria per mantenere il telefono al sicuro.

PREZZI E DISPONIBILITÀ