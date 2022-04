Netflix, 5 film da non perdere ad aprile 2022

I migliori film Netflix di aprile 2022: eccone 5 da non farsi sfuggire, dal lungometraggio animato Apollo 10 1/2 al thriller Choose or Die.

Netflix non ha film da Oscar in serbo per gli appassionati nel mese di aprile 2022, ma comunque non rinuncia a pellicole che intratterranno il pubblico a dovere. Da produzioni romantiche a quelle animate, il colosso dello streaming cerca di accontentare un po’ tutti.

Ma quali sono i migliori film Netflix di aprile 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi scappare.

I migliori film Netflix di aprile 2022

Dal lungometraggio animato che ripercorre l’allunaggio da un punto di vista differente a una divertente pellicola su dei giovani che vogliono mettere su una band metal. Ecco cosa guardare questo mese!

Apollo 10 1/2

Il 1 aprile fa il suo esordio Apollo 10 1/2, pellicola che racconta il primo viaggio dell’uomo sulla Luna ma dal punto di vista di un bambino: coinvolto nella missione spaziale, sarà proprio lui a narrare la sua vita in quel periodo, fornendo allo spettatore uno spaccato della società americana degli anni ’60. Caratterizzato da uno stile animato insolito, Apollo 10 1/2 è a metà tra film e documentario e di certo saprà sorprendere non soltanto coloro che hanno vissuto quegli anni, mossi dalla nostalgia, ma anche tutti coloro che hanno voglia di ripercorrere uno dei traguardi più importanti, dal punto di vista scientifico, raggiunti dall’uomo.

Metal Lords

Hunter e Kevin, due adolescenti disadattati, trovano un modo per raggiungere la gloria: mettere su una band metal per vincere la Battle of the Bands. Questo il plot di Metal Lords, pellicola in arrivo sulla piattaforma l’8 aprile che promette divertimento e una storia ben costruita. I fan del “chiassoso” genere musicale avranno pane per i loro denti, e nel complesso la pellicola saprà coinvolgere e sorprendere: soprattutto quando i due protagonisti, alla ricerca di qualcuno che suoni il basso, si imbatteranno in Emily, una timida violoncellista. Il film è stato scritto e prodotto da D.B. Weiss, ovvero lo sceneggiatore e produttore di Game of Thrones.

The In Between – Non ti perderò

Convinta che l’amore della sua vita, passato a miglior vita in un tragico incidente, stia cercando di comunicare con lei inviandole segnali dall’aldilà, la giovane Tessa tenta di trovare risposte e di scoprire la verità su quella terribile notte in cui il suo cuore si è spezzato. The In Between – Non ti perderò è tratto dall’omonimo romanzo di Marc Klein e raggiungerà il catalogo l’8 aprile. Si tratta di uno young adult che mescola romance e sick lit, vale a dire quel filone narrativo in cui i giovani protagonisti affrontano sfide che normalmente (ed erroneamente) pensiamo essere solo per gli adulti: depressioni, malattie incurabili, suicidi, morte.

Choose or Die

Il 15 aprile è il turno di Choose or Die, film con protagonista Asa Butterfield (Sex Education, Ender’s Game) incentrato su un gioco di sopravvivenza horror degli anni ’80 . Scoperto da un giovane programmatore, il crudele gioco scatena una maledizione che lo obbliga a prendere decisioni orribili o ad affrontare conseguenze mortali. Sebbene inizialmente stesse giocando per vincere soldi, il ragazzo presto scopre che in realtà è la sua stessa vita a essere in gioco.

Rumspringa: il viaggio di Jacob

Infine, il 29 aprile, approda sul celebre servizio di streaming Rumspringa: il viaggio di Jacob, pellicola che percorre il viaggio verso Berlino di un giovane Amish, durante il suo rito di passaggio, che entra in contatto con le proprie radici, si innamora e prende una decisione importante per la sua vita.

A proposito della piattaforma streaming, ecco le migliori serie TV Netflix di aprile 2022.