OnePlus Nord 2: un’altra unità è esplosa in India

Un altro OnePlus Nord 2 è appena esploso in India; questo è quanto segnala l’utente Lakshay Verma in una serie di post pubblicati su Twitter.

Purtroppo, un’altra unità OnePlus Nord 2 è esplosa; stavolta, si legge che l’incidente è avvenuto mentre un utente stava effettuando una telefonata.

Torniamo indietro nel tempo, precisamente a luglio dello scorso anno: OnePlus ha lanciato il Nord 2 in diverse parti del mondo (anche da noi) e, ovviamente, in India, il suo mercato principale.

Da allora, abbiamo letto di tantissime segnalazioni di persone che hanno riscontrato che la loro unità ha preso fuoco e/o è scoppiata all’improvviso, causando danni, gravi ustioni e lesioni alle vittime. La società si è sempre giustificata affermando che le cause erano sempre provenienti dall’esterno.

OnePlus Nord 2 esplode durante una chiamata: che succede?

Ora scopriamo che un altro Nord 2 è esploso mentre la persona che lo impugnava era impegnata in una chiamata. L’incidente è avvenuto a marzo 2022, precisamente, il 26.

L’utente Lakshay Verma (@lakshayvrm) ha affermato su Twitter che il suo dispositivo è esploso nella mano di suo fratello; dopo lo scoppio, sono arrivati frammenti di metallo fuso sia sul palmo della mano del ragazzo che sul suo viso.

In un tweet cancellato poco dopo l’accaduto, Lakshay ha mostrato che lui e suo fratello si sono recati al centro di assistenza dell’azienda presso Connaught Place, a Nuova Delhi per cercare di trovare una soluzione all’accaduto.

Secondo quanto ha scritto l’uomo, il centro di assistenza ha chiesto al cliente di attendere qualche giorno e, dopo una veloce analisi, lo hanno richiamato per segnalargli che non potevano fare nulla in merito.

Se notiamo le fotografiche pubblicate in rete, scopriamo che il device è danneggiato per sempre. Si può notare che l’esplosione è avvenuta sul frame laterale sinistro del telefono e, se ricordiamo bene, è proprio il punto da cui hanno avuto origine gli altri incidenti segnalati in passato.

La vittima ha fatto causa a OnePlus presso il tribunale dei consumatori visto che non ha ricevuto una risposta. Di contro, la società non ha detto una parola sulla questione e ha esortato Lakshay a contattare l’azienda in DM per esaminare il reclamo.

Come andrà a finire questa vicenda? Restate connessi per scoprirlo.