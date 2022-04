Honor Magic4 Lite arriva in punta di piedi con lo Snapdragon 695

HONOR ha silenziosamente svelato lo smartphone HONOR Magic4 Lite, ovvero il rebrand dei già noti HONOR X30 e HONOR X9 5G.

Senza grandi presentazioni o eventi mondani, HONOR ha silenziosamente presentato il “nuovo” smartphone HONOR Magic4 Lite. In realtà, come vedremo nel corso della news, si tratta semplicemente di un rebrand di altri device già noti: HONOR X30 e HONOR X9 5G.

Infatti, un rapido sguardo al design del dispositivo svela fin da subito l’incredibile somiglianza con gli altri device sopracitati.

HONOR Magic4 Lite: caratteristiche e design

Lo smartphone di HONOR monta un pannello IPS LCD da 6.81 pollici flat a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2388 pixel con fotocamera punch hole centrale e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; lateralmente, sulla destra, è possibile notare il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento, mentre sul lato opposto non ci sono altri elementi fisici.

L’elemento caratteristico del device è senza ombra di dubbio la fotocamera circolare posteriore costituita da tre sensori: uno principale da 48 MP, uno secondario macro da 2 MP e un altro ancora di profondità sempre da 2 MP; frontalmente è invece presente un sensore da 16 MP. Sotto il telaio in alluminio è presente il processore Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato da una batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

In sostanza è uno smartphone che ruota attorno a una scheda tecnica da classico medio gamma e con un design che ripercorre una strada già nota.

Prezzo e disponibilità

HONOR Magic4 Lite è attualmente disponibile esclusivamente in Francia nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black e Titanium Silver ad un prezzo non ancora noto. Inoltre, non sembrano esserci dettagli circa un eventuale disponibilità anche per gli altri mercati.