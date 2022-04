Disney+, film e serie TV da non perdere ad aprile 2022

I film e le serie TV disponibili su Disney+ ad aprile 2022: ecco i 5 migliori contenuti, da Le fate ignoranti a The Dropout.

Disney+ ha in serbo qualche buona cartuccia da sparare ad aprile 2022, sebbene si tratti di un mese non travolgente dal punto di vista delle uscite cinematografiche e seriali. La piattaforma si sta preparando al mese di maggio, dove distribuirà la serie su Obi-Wan Kenobi, celebre personaggio della saga di Star Wars. Nel frattempo, però, non rinuncia a qualche sorpresa.

Quali sono, quindi, i migliori contenuti su Disney+ ad aprile 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che meritano un’occasione, tra film e serie.

I migliori contenuti su Disney+ ad aprile 2022

Dalla serie ispirata al famoso film di Ferzan Özpetek alla pellicola che racconta la storia di un bambino che sogna di diventare attore, ecco i contenuti da non perdere questo mese.

Meglio nate che niente

Il 1 aprile fa il suo ingresso nel catalogo il film Meglio nate che niente, un racconto di formazione sull’importanza dei sogni. Protagonista delle vicende è il tredicenne Nate Foster, che un giorno spera di diventare un grande attore: senza perdersi d’animo e soprattutto grazie all’intraprendenza dell’amica Libby, con cui parte per un viaggio a New York, cambia la sua vita puntando a Broadway. Una commedia divertente e costruttiva, che potrà senz’altro regalare una serata piacevole a grandi e piccoli.

Sex Appeal

L’8 aprile è il momento di Sex Appeal, commedia adolescenziale in cui è protagonista la giovane Avery Hansen-White, abituata a eccellere sempre in tutto. Così, quando il suo ragazzo, con cui ha una relazione a distanza, le chiede di fare un passo avanti nel loro rapporto, lei decide di migliorare la propria sessualità per ottenere il massimo risultato anche in questo. Ricorre così all’amico di fiducia Larson per riuscirci. Nel cast c’è anche una dei figli di Michael Jackson, Paris Jackson.

Le fate ignoranti

Le fate ignoranti giunge sulla piattaforma il 13 aprile e si ispira al celebre film di vent’anni fa di Ferzan Özpetek. Lo stesso regista della pellicola ha realizzato lo show di Disney+, al fianco di Gianni Romoli. La storia ruota attorno ad Antonia, che, dopo la morte del marito Massimo, scopre di essere stata tradita con un uomo, Michele. Così, Antonia deciderà di indagare sulla vita del coniuge defunto e riscoprirà una nuova sé. La serie, tutta italiana, vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra) e Ambra Angiolini (Annamaria).

Fresh

Il 15 aprile arriva Fresh, pellicola che ha tra i protagonisti Sebastian Stan (il Soldato d’Inverno del MCU e il Tommy Lee di Pam & Tommy). Si tratta di un thriller in cui una giovane ragazza di nome Noa (interpretata da Daisy Edgar-Jones), stanca delle solite dating app, lascia in un negozio di alimentari il suo numero al seducente Steve, per poi scoprire che il giovane nasconde degli insoliti appetiti.

The Dropout

Il 20 aprile tocca a The Dropout esordire. Si tratta di uno show che ripercorre la storia di Elizabeth Holmes e della sua azienda, e di come abbiano truffato tutti fingendo di aver fatto una grande scoperta. Per essere più precisi la ditta in questione, chiamata Theranos, prometteva una tecnologia miracolosa per esami del sangue veloci e poco invasivi, ma poi si rivelò un flop sconvolgendo tutta l’America. A calarsi nei panni della protagonista, un’audace imprenditrice con manie di grandezza, c’è Amanda Seyfried.

