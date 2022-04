Non scaricate queste app antivirus: contengono un pericoloso malware

In Italia e Inghilterra scatta l’allarme per il pericoloso malware Sharkbot, che ruba credenziali e info bancarie tramite finte app antivirus.

Continua l’emergenza hacker in Italia (e non solo a dire il vero). Nelle ultime ore, infatti, si registra un nuovo caso che questa volta vede però protagoniste alcune applicazioni presenti sul Play Store di Google. Queste ultime venivano spacciate per potenti antivirus, ma in realtà contengono un pericolosissimo malware conosciuto come Sharkbot, ruba credenziali e informazioni bancarie.

Attenti a queste app

A scoprire il virus sono stati i ricercatori di Check Point Research che lo hanno individuato in alcune applicazioni antivirus per smartphone. Queste app, sei in totale, promettevano quindi di fornire sicurezza ai dispositivi Android, ma nei fatti poi finivano per fare il contrario, infettandoli con un codice malevolo in grado come accennnato prima di rubare le credenziali e le informazioni bancarie.

Le app incriminate sono Atom clean booster, Super cleaner, Alpha antivirus, Powerful cleaner, e due con l’identico nome Center security. Il malware conosciuto come Sharkbot, ruba credenziali e informazioni bancarie.

Nell’ultimo rapporto annuale di Trend Micro Research sulla sicurezza internazionale e gli attacchi informatici avvenuti in tutto il mondo, l’Italia è risultata essere il quarto Paese al mondo (e il primo in Europa) più colpito dai malware nel 2021. In tal senso, il numero totale di malware intercettati è stato di oltre 60 milioni (62.371.693), mentre nel 2020 erano stati circa 22 milioni.

Le minacce via e-mail che hanno colpito il nostro paese sono state 336.431.403, i siti maligni ospitati in Italia e bloccati sono stati 269.383, mentre il numero di app maligne scaricate è stato di 51.103, infine i malware unici di online banking intercettati sono stati 3.478.