Redmi Note 12 sarà il più potente tra i medio gamma?

Un inedito rumor svela alcuni dettagli su Redmi Note 12: cosa possiamo aspettarci dai nuovi medio gamma del colosso cinese?

A distanza di poco tempo dalla presentazione della serie Redmi Note 11, siamo già pronti a parlare di un leak che prende in considerazione alcune caratteristiche della gamma Redmi Note 12.

Come aveva già confermato il General Manager di Redmi, Lu Weibing, la compagnia è impegnata a presentare una nuova serie di smartphone Redmi Note ogni sei mesi; pertanto, con tutta probabilità, la nuova gamma sarà presentata in piena estate.

Redmi Note 12 si concentrerà sulle prestazioni, secondo un leak

Un nuovo leak pubblicato in queste ore su Weibo svela che due device di Redmi – codice prodotto 22041216UC e 22041216C – avrebbero ricevuto una importante certificazione in Cina: con tutta probabilità si tratta di due modelli della serie Redmi Note 12.

In base alla strategia dell’azienda in forze a Xiaomi, la serie Redmi Note 12 si focalizzerà sulle “prestazioni” mentre la serie Note 11 si focalizza sul concetto di “esperienza di utilizzo”; per questo motivo è molto probabile che i nuovi smartphone saranno tra i più potenti all’interno della fascia media del mercato.

MediaTek Dimensity 1300 o Dimensity 8000?

Con tutta probabilità, secondo le ultime indicazioni in rete, è molto probabile che la nuova serie di smartphone Redmi farà affidamento ai processori MediaTek di fascia medio alta Dimensity 1300 o Dimensity 8000.

Il primo, basato su processo produttivo a 6nm di TSMC, è un octa-core con 4 core Cortex A78 di cui uno con frequenza di clock a 3.0 GHz, e 4 core Cortex A55 con frequenza di clock a 2.0 GHz. Venendo al secondo, invece, in questo caso è realizzato con processo produttivo a 5nm di TSMC e monta gli stessi 4 core Cortex A78 e Cortex A55 ma in questo caso con clock a 2.85 GHz – in sostanza garantisce prestazioni leggermente migliori.

Ad oggi non ci sono ulteriori dettagli sulla nuova gamma di smartphone Redmi, ma torneremo sicuramente a parlarne non appena ci saranno novità in merito.