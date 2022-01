Xiaomi svela la nuova famiglia di smartphone Redmi Note 11: scopriamo tutte le caratteristiche dei nuovi device di fascia media.

In queste ore, dopo una lunga attesa condita con indiscrezioni e leak di ogni genere, Xiaomi ha presentato la serie Redmi Note 11. I nuovi smartphone di fascia media si compongono di ben quattro modelli: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 e Redmi Note 11S. Ovviamente i modelli Redmi Note 11 Pro 5G e 4G sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione, ma bisogna sottolineare che anche le varianti Note 11 e Note 11S possono trovare il loro posto all’interno della fascia media del mercato mobile.

Redmi Note 11 Pro 5G e 4G: alla guida della fascia media

Dicevamo, appunto, che i modelli Redmi Note 11 Pro 5G e 4G rappresentano la formula ideale per i numerosi utenti alla ricerca di device di fascia medio-alta senza compromessi. Entrambi i dispositivi, infatti, puntano al top già dal display: si tratta di un pannello AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1200 nits e sensore di impronte laterale. Il design è quello che ci si aspetta da modelli di fascia superiore considerando la buona ottimizzazione delle cornici, il frame in alluminio lucido e un buon bilanciamento generale del peso.

È sotto la scocca che iniziano a mostrarsi le prime differenze tra i due device: se il Note 11 Pro 5G può contare sul processore Qualcomm Snapdragon 695 5G – lo stesso che troverà posto su Realme 9 Pro in arrivo il 15 febbraio -, il Note 11 Pro 4G si affida invece al processore MediaTek Helio G96 5G. Buono il taglio di RAM da 6/8 GB (solo per il modello Note 11 Pro 5G) e lo spazio interno da 64/128 GB con possibilità di incremento fino a 1 TB tramite microSD, così come il comporto fotografico posteriore con sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

È ovviamente presente il supporto alla connettività 5G (solo per il Note 11 Pro 5G) e anche al Dual 4G VoLTE (per il Note 11 Pro 4G), Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, GPS+GLONASS, USB Type-C e NFC. La batteria è una buona conferma dell’ottimo lavoro di Xiaomi in questo ambito, e si presenta con un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W. Come sistema operativo, infine, è presente la MIUI 13.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 1800 x 2400 pixel con frequenza a 120 Hz, luminosità di 1200 nits e sensore di impronte laterale;

processore Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619 per Redmi Note 11 Pro 5G; processore MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2 per Redmi Note 11 Pro 4G;

6/8 GB di RAM LPDDR4X con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB;

fotocamera posteriore: sensore principale Samsung HM2 da 108 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con campo di visuale da 118°, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP;

jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, certificazione Hi-Res Audio;

connettività Hybrid SIM (nano + nano/microSD), 5G SA/NSA (solo su Redmi Note 11 Pro 5G), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2-4/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, USB Type-C, NFC;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 67 W;

dimensioni: 164.19 x 76.1 x 8.12 mm;

peso: 202 grammi;

Android 11 con la MIUI 13.

Redmi Note 11 e 11S: a chi sono rivolti?

Dopo aver visto le caratteristiche dei modelli di punta, è bene non dare per scontate le varanti Note 11 e Note 11S. La scheda tecnica di Redmi Note 11 dipinge un device molto valido con il suo display da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ a 90 Hz, mentre come processore è presente lo Snapdragon 680 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno. Il modello Redmi Note 11S monta lo stesso identico display ma varia il processore che in questo caso si affida al MediaTek Helio G96 accompagnato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno.

Le caratteristiche, quindi, dipingono due device altrettanto validi e con specifiche di buon livello; certo, si perde qualcosa a livello della frequenza di aggiornamento e la velocità di ricarica della batteria (che resta sempre da 5000 mAh), ma la fotocamera del modello Note 11S è virtualmente identica a quella dei modelli di fascia più elevata – non si può dire la stessa cosa del Note 11 che invece monta un sensore principale da 50 MP.

A chi sono rivolti i due device? Evidentemente agli utenti che sono disposti a scendere a qualche piccolo compromesso qua e la, ma senza gravi limitazioni.

Prezzi e disponibilità

Ricapitolando, ecco le configurazioni:

Note 11 Pro 5G con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno;

Note 11 Pro 4G con 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno;

Note 11 con 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno;

Note 11S con 6 GB di RAM e 64/128 GB di di spazio interno.

Redmi Note 11 e Note 11S saranno disponibili a partire da metà febbraio, mentre Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro 4G lo saranno dalla fine di marzo; non sono ancora noti i prezzi per il nostro Paese.