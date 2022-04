Apple potrebbe svelare presto un caricatore USB C con due porte

Apple potrebbe presto svelare un nuovo caricatore USB C con due porte; ecco tutto quello che sappiamo in merito a questo nuovo accessorio.

Sembra che un nuovo caricabatterie USB-C a doppia porta da ben 35 W di Apple sta per arrivare. Di fatto, la nuova periferica è appena trapelata sul potale di Apple Doc.

Cosa sappiamo del nuovo charger di Apple?

Apple potrebbe voler presentare a breve un charger USB-C da 35 W a due porte; questo è quanto emerso da un documento di supporto online che è stato avvistato dal sito di 9to5Mac.

Curiosamente, al momento non è c’è un adattatore da muro con doppia porta USB-C, ma potrebbe essere qualcosa che la mela ha in lavorazione. Di fatto, 35 W potrebbero servire per alimentare un’ampia gamma di dispositivi Apple: dai MacBook Air agli iPad, iPhone, Apple Watch agli HomePod. Con iPhone e iPad, potrebbe garantire una ricarica super rapida.

L’alimentatore – si dice – che supporterà le seguenti modalità:

5 V CC/3 A;

9 V CC/3 A;

15 V CC/2,33 A;

20 V CC/1,75 A.

Attenzione: potrebbe fornire 35 W di potenza di ricarica totale, ma non per ciascuna porta. Ecco cosa è emerso:

Usa l’alimentatore Apple con doppia porta USB-C da 35 W e un cavo USB-C (non incluso) per caricare il tuo dispositivo. Collegare un cavo USB-C a una delle porte dell’adattatore di alimentazione, estendere i poli elettrici (se necessario), quindi collegare saldamente l’adattatore di alimentazione alla presa di corrente. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile per la disconnessione. Collega l’altra estremità del cavo al tuo dispositivo.

Non si sa quando questo gadget potrebbe arrivare sul mercato, ma potrebbe essere l’alimentatore GaN di cui abbiamo tanto letto in passato. Anche l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha detto in precedenza, che l’OEM di Cupertino stava lavorando all’inizio di marzo.

Non di meno, Kuo aveva detto che Apple stava lavorando a un “adattatore di alimentazione da 30 W” con un nuovo design avente un form factor inedito; probabilmente, la società potrebbe introdurlo nel corso dell’anno.

Ricordiamo che altre aziende di accessori come Anker e Belkin producono da tanti anni caricatori GaN e offrono diverse opzioni multiporta.