Huawei Mate X3: potrebbe segnare “un ritorno alle origini”

Huawei Mate X3 potrebbe avere un design simile a quello del primo Mate del 2019 e dovrebbe disporre di tre versioni con tre processori differenti.

Il debutto del nuovo Huawei Mate X3 dovrebbe essere alle porte; si dice che questo pieghevole possa arrivare nel corso di questo mese e pare che disponga di un design pieghevole verso l’esterno, praticamente simile a quello del primo Mate X del 2019.

L’OEM cinese sta lavorando ad un nuovo pieghevole, che probabilmente si dice che abbia il moniker Mate X3. Diversi leaker cinesi hanno affermato che il pieghevole arriverà nella seconda metà di questo mese in Cina. Ora, spuntano nuovi interessanti dettagli che rivelano che il pieghevole potrebbe arrivare in diverse varianti.

Huawei Mate X3: tante versioni diverse fra loro

Stando ai rapporti emersi online, sembra che il Mate X3 sarà alimentato dal processore HiSilicon Kirin 9000 in versione LTE. Tuttavia, il tipster Wangzai ha appena comunicato che il foldable arriverà anche in una variante Snapdragon 888 con 4G al seguito.

Non di meno, si dice che arriverà anche una variante con Snapdragon 8 Gen 1, ma non sappiamo se verrà mai annunciata. Alcune fughe di notizie hanno appena affermato che il device pieghevole potrebbe presentare un design pieghevole verso l’esterno, proprio come il Mate originale. Sarà dotato di Harmony OS 2.0.1 e di una cella energetica da 4.500 mAh con supporto per la fast charge da 66W.

Dovrebbe supportare la frequenza di aggiornamento da 120 Hz e potrebbe disporre di una cerniere dal design migliorato. Infine, potrebbe avere un nuovo comparto fotografico. Ad oggi, il moniker non è stato ancora confermato ma probabilmente, potrebbe avere un moniker differente.

Infine, ipotizziamo che Huawei stia lavorando alla nuova gamma Mate 50; sempre secondo il leakster Wangzai, lo Snapdragon 8 Gen 1 4G potrebbe arrivare all’interno della serie in questione. Il modello Pro potrebbe avere un notch come il Mate 30 del 2019 e potrebbe avere un’estetica mai vista prima, con un modulo fotografico circolare contenente diverse lenti all’interno.

Speriamo solo che i telefoni del brand cinese arrivino anche nel resto del mondo oltre al mercato locale cinese.